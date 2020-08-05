Происшествия
Общественная служба новостейАдвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевших
Как сообщает ТАСС, защитник сообщил о фальсификации доказательств в деле актера. По словам Пашаева, представители потерпевших намерены привлечь к заседанию свидетеля, которого не допрашивали во время следствия.
Читать в источнике
Оценить303
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Общество
Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве
Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.
РИА Новости 07:15
Общество
Глава Калмыкии Хасиков заразился коронавирусом
Элиста, 5 августа 2020, 14:36 — REGNUM У главы Республики Калмыкия Бату Хасикова подтверждено заражение коронавирусом, об этом он сам сообщил в видеообращении 5 августа.
REGNUM 07:36
Происшествия
Взорвавшуюся в Бейруте селитру конфисковали с молдавского судна
В Бейруте с молдавского судна RHOSUS конфисковали взорвавшуюся аммиачную селитру, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:43
Кино
Черепашки-ниндзя повзрослеют в перезапуске Сета Рогена
В конце июня пришло известие о том, что неразлучный дуэт в лице Сета Рогена и Эвана Голдберга разрабатывает для кинопроката под покровом Nickelodeon очередную анимационную перезагрузку «Черепашек-ниндзя».
Киноафиша России 07:04
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Происшествия
Инспектор ДПС подтвердил, что за рулем в момент ДТП был пьяный Ефремов
Сотрудник ДПС Александр Козлов, приехавший на место ДТП с актером Михаилом Ефремовым, рассказал в зале Пресненского суда Москвы о состоянии артиста в момент аварии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 05:20
Общество
В США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека
Ранее тропический шторм «Синлаку» разрушил более тысячи домов в Таиланде.
RuNews24.ru 01:57
Здоровье
Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru 04:16
Политика
Украина отменила действие очередного договора в рамках СНГ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ.
REGNUM 07:49
Происшествия
Экс-главе Челябинска Тефтелеву продлили домашний арест до 10 октября
Центральный районный суд Челябинска на заседании в среду продлил до 10 октября меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки от представителя коммерческой организации.
ТАСС 05:05
Армия и оружие
Патрушев назвал цель американских бомбардировок Японии в 1945 году
Устроив в августе 1945 года атомную бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки, США преследовали главную цель - запугать Советский Союз, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
РИА Новости 07:52
Происшествия
Отец пропавшего мальчика с аутизмом умер, узнав о смерти сына
Отец мальчика с аутизмом, который пропал два дня назад в селе Осташево в Подмосковье, скончался, узнав о гибели сына.
Газета.Ru 06:34
Политика
ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала
По словам Жириновского, у партии есть место для проведения такого митинга, даже если действующие в столице ограничения на массовые мероприятия, введенные в связи с распространением коронавируса, не позволят провести акцию на улицах города.
ТАСС 05:27
Политика
Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию
Памфилова объяснила причину отсутствия российских наблюдателей тем, что Минск не направил традиционного официального приглашения, а то, что поступило в миссию БДИПЧ при ОБСЕ, запоздало.
Политика Сегодня 04:51
Происшествия
Ливанская «Хиросима». Бейрут разрушен взрывом конфискованной селитры
Аргументы и Факты 02:23
Происшествия
Предсказавший взрыв в Бейруте в 2014 году назвал причину трагедии
Эксперт в сфере морских грузоперевозок, живущий и работающий в Таиланде Михаил Войтенко, чья статья с заголовком «Команда оказалась в заложниках на плавучей бомбе», написанная в 2014 году, обрела популярность после взрыва в Бейруте, назвал причину трагедии.
Lenta.ru 06:35
Общество
Новые авиарейсы из Жуковского в Анталью стартуют с 14 августа
Регулярные рейсы из международного аэропорта Жуковский в турецкую Анталью начнутся уже через девять дней.
Газета Metro 03:58
Финансы
ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО.
ТАСС 05:30
Экономика
Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета 07:45
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Popcornnews.ru 04:15
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
Музыка
Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом
Пухляш и Артур Пирожков делали «волны» телом и немного имитировали робо-танцы.
Телеканал 360° 03 августа в 21:46
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Кино
Жуки атакуют: «Мутантов» Гильермо дель Торо превратят в сериал
В 1997 году режиссер Гильермо Дель Торо представил миру фильм ужасов «Мутанты», снятый по одноименному рассказу Дональда Уоллхейма.
Киноафиша России 07:12
Политика
Захарова назвала спектаклем задержание 33 россиян в Белоруссии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на резкие слова президента Белоруссии о задержанных в Минске россиянах.
РЕН ТВ вчера в 13:59
Игры
Дата выхода Baldur’s Gate III станет известна 18 августа
CyberSport.ru вчера в 13:09