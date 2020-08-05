Происшествия
РБКАдвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевших
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств по делу о смертельном ДТП, фигурантом которого стал актер, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента в Пресненском суде Москвы, где проходит заседание.
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Здоровье
«Ждем неизбежного роста случаев COVID-19 в сентябре. Вирус никуда не ушел»
Тренд на снижение новых случаев COVID-19 в Свердловской области наметился в последние дни июля.
Деловой квартал (Екатеринбург) 02:40
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Происшествия
МЧС РФ направит в Бейрут мобильный госпиталь после взрыва в порту
«Всего 5 самолетов МЧС России будут направлены в рамках гуманитарной акции в ливанский Бейрут для оказания помощи и ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего накануне», — говорится в сообщении пресс-службы.
REGNUM 03:53
Происшествия
В Москве задержан проректор МГУ из Мордовии Алексей Гришин
В Москве уроженец Мордовии с осени прошлого года занимал пост проректора МГУ по общим вопросам.
МордовМедиа 04:41
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
РИА Новости 06:18
Гаджеты
Lenovo оснастит ноутбуки для учебы более дешевыми процессорами
Согласно сообщению, Lenovo намерена снизить цену ноутбуков благодаря использованию более дешевых процессоров AMD 3015e и AMD 3020e.
ИА Красная Весна 01:29
Происшествия
Под Саратовом алабай покусал трехлетнего мальчика
В Вольске Саратовской области собака покусала трехлетнего мальчика. Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Взгляд-инфо 04:03
Наука
Панацея от коронавируса найдена в шелковичных червях
Белок, полученный из личинки шелкопряда, будет положен в основу высокоэффективной и недорогой вакцины от коронавируса нового типа.
Вестник Кавказа 06:03
Культура
Сериал «Чики» посмотрели более 13 миллионов раз
РИА Новости 06:10
Общество
На турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса
На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 04:00
Армия и оружие
Началось серийное производство нового российского пистолета «Удав»
В серийное производство запущен новейший российский пистолет "Удав".
Российская газета 05:57
Общество
Владелец «Пятерочки» переведет половину сотрудников на удаленный режим
На удаленный и комбинированный режимы работы будут переведены 60% сотрудников X5 Retail Group.
Моллы.Ru 03:03
Общество
В России за сутки выявили 5159 случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 5159 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости вчера в 03:32
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Политика
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru вчера в 07:44
Происшествия
В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму
Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
ТАСС 04:56
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Общество
ФБР провело обыски в связанной с миллиардером Коломойским компании
Среди совладельцев компании — принадлежащая украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому (№8 в рейтинге богатейших людей Украины; состояние $1 млрд) структура Chaim Schochet.
Forbes 02:10
Происшествия
Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели
Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
Происшествия
В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19
Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19.
Российская газета 05:31
Спорт
Набсовет РУСАДА в среду может поднять вопрос об отставке Гануса
Члены совета могут поднять вопрос об отставке главы Агентства Юрия Гануса, сообщает РБК.
Нева Спорт 05:22
Политика
Мишустин планирует посетить Дальний Восток
Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, программа поездки формируется, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства.
ТАСС 04:00
Общество
СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года
Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Происшествия
Взрыв в порту Бейрута не затронул российских экспортеров зерна
Взрыв в порту Бейрута в Ливане не затронул российских экспортеров зерна, однако его последствия могут иметь значение для отечественных компаний, сообщил РИА Новости председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
ПРАЙМ 05:15
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 117 случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 117 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписали из больниц 104 человека, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф В оперативном штабе региона уточнили, что заболели 67 женщин и 50 мужчин.
Деловая газета. Юг 04:03
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной закрутил роман с успешной миллионершей
Супруг известной российской исполнительницы Полины Гагариной — 42-летний Дмитрий Исхаков — закрутил роман с успешной бизнесвумен.
Территория новостей 04:21