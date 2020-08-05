Происшествия

РБКРБКАдвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевших

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств по делу о смертельном ДТП, фигурантом которого стал актер, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента в Пресненском суде Москвы, где проходит заседание.
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Адвокат Ефремова заявил в суде о намерении потерпевших сфальсифицировать доказательства по делу

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Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств

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Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств по делу о ДТП

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Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств

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