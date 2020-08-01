Общество

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineАдвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у него есть козырь, который докажет невиновность артиста в гибели водителя Сергея Захарова. Кроме того, в интервью «Газете.ru» защитник назвал дело Ефремова одним из самых легких в своей практике.
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Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о козыре, который докажет невиновность актера в гибели водителя. Кроме того, он анонсировал пресс-конференцию, на которой расскажет, как в суде препятствуют его адвокатской деятельности.
Газета.Ruвчера в 14:42

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Адвокат Ефремова намекнул на «козырь» в деле о смертельном ДТП

РИА Новостивчера в 16:19

Адвокат Ефремова рассказал о доказывающем невиновность актера «козыре»

Известиявчера в 17:42

Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» в деле своего подзащитного

Телеканал 360°вчера в 17:09

Адвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре»

РБКвчера в 19:08

Адвокат Ефремова заявил об оправдывающем актера козыре

Московский Комсомолецвчера в 15:58

Адвокат Ефремова рассказал о доказывающем невиновность актера козыре

Lenta.ruвчера в 15:45

Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»

Газета.Ruвчера в 14:42
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Общество

Шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

Lenta.ru 05:21
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Общество

ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений

С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
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Общество

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
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Шоу-бизнес

Авербух привез на сборы в Крым невесту Арзамасову

Стало известно, что школа фигурного катания уехала на сборы в Крым, где наставником для юных фигуристов будет являться Илья Авербух.
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Общество

Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили

Lenta.ru 03:49
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Футбол

Газизов допустил уход Кокорина из «Спартака» до истечения контракта

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не считает, что контракт с нападающим Александром Кокориным заключен на слишком долгий срок.
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Рынок новых легковых автомобилей в 1 полугодии сократился на 17%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июне 2020 года россияне приобрели 108,3 тыс. новых легковых автомобилей.
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Новосибирский научный центр "Вектор" собирается начать производство вакцины от коронавируса в ноябре.
РИА Новости 05:15
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Общество

В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 03:33
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Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Сегодня, 31 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о возможности продолжительного голосования на выборах и референдумах.
Readovka.ru 31 июля в 08:31
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Политика

Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.
Lenta.ru вчера в 23:31
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Политика

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

Дональд Трамп хочет запретить популярное китайское приложение TikTok на территории страны.
Деловое.ТВ вчера в 03:42
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Политика

Пушков оценил идею Кравчука дать Украине $300 млрд для Донбасса

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REGNUM 04:35
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
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Общество

Минобрнауки планирует увеличивать число бюджетных мест в магистратуре

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в России планируют увеличить число бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре.
Газета.Ru 04:54
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

По мнению членов Совбеза, задержание россиян оказалось безосновательным, поскольку до сих пор Белоруссия не внесла ясность в данную историю.
Evo-rus.com 02:34
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Политика

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС вчера в 08:59
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Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Известия вчера в 22:51
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Армия и оружие

ОБСЕ выявила 225 нарушений нового перемирия в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала 225 нарушений режима тишины в Донбассе после вступления в действие дополнительных мер обеспечения перемирия 27 июля, говорится в ежедневном отчете миссии.
РИА Новости вчера в 13:57
Происшествия

На Кубани подтвердили 107 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 2 августа 2020, 11:13 — REGNUM 107 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края, сообщили 2 августа в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:13
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Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 13:06
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Политика

МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском вчера в 09:40
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Общество

57 случаев КОВИД+ за сутки в Верхней Пышме и Среднеуральске

С начала июля зарегистрировано 1224 случая НКВИ. Прирост за 29.07 составил 57 случаев КОВИД+.
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Автодизайнер представил идеальный автомобиль для пенсионеров

Редакция портала «iReactor» совместно с дизайнером Александром Штормом представила идеальный автомобиль для пенсионеров, который сможет удовлетворить все их потребности.
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Происшествия

Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
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Авто

ГАЗ выпустил первые образцы своего нового грузовика «Валдай Next»

ГАЗ выпустил первые образцы своего нового грузовика «Валдай Next», фотографии которых попали в Сеть.
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Экономика

Стоимость золота впервые в истории превысила $2 тыс. за унцию

Ранее, 27 июля, цена золота на американской товарной бирже Comex приблизилась к историческому максимуму, превысив $1,9 тыс. за унцию впервые с 2011 года.
Известия 31 июля в 04:42
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Энергетика

Среднесуточная добыча газа «Газпрома» в июле выросла на 3% к июню

Среднесуточная добыча газа "Газпрома" в июле 2020 года выросла по отношению к июню 2020 года на 3% (или примерно на 30 млн кубометров в сутки), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.
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Футбол

Евсеев об уходе Газизова: «Руководство „Уфы“ осталось прежним»

По словам Евсеева, несмотря на уходе Шамиля Газизова, руководство «Уфы» осталось прежним — Ринат Шайбеков, Ростислав Мурзагулов.
ProstoProSport вчера в 18:28
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В Туве от коронавируса выздоровело 4184 больных

По данным минздрава Тувы на первое августа, за весь эпидпериод от коронавируса выздоровело 4184 больных с лабораторно-подтвержденным диагнозом.
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