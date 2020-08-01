Адвокат Михаила Ефремова рассказал о козыре, который докажет невиновность актера в гибели водителя. Кроме того, он анонсировал пресс-конференцию, на которой расскажет, как в суде препятствуют его адвокатской деятельности.

с чего всё началось

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у него есть козырь, который докажет невиновность артиста в гибели водителя Сергея Захарова. Кроме того, в интервью «Газете.ru» защитник назвал дело Ефремова одним из самых легких в своей практике.

Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП

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