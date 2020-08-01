Адвокат Михаила Ефремова рассказал о козыре, который докажет невиновность актера в гибели водителя. Кроме того, он анонсировал пресс-конференцию, на которой расскажет, как в суде препятствуют его адвокатской деятельности.

с чего всё началось

О козыре в рукаве и легком деле Ефремова - Вы не раз говорили, что докажете в суде невиновность актера Михаила Ефремова, несмотря на все факты, свидетельствующие о его вине.

Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»

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