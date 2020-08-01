Происшествия
Газета.RuАдвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»
О козыре в рукаве и легком деле Ефремова - Вы не раз говорили, что докажете в суде невиновность актера Михаила Ефремова, несмотря на все факты, свидетельствующие о его вине.
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с чего всё началось
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о козыре, который докажет невиновность актера в гибели водителя. Кроме того, он анонсировал пресс-конференцию, на которой расскажет, как в суде препятствуют его адвокатской деятельности.Газета.Ruвчера в 14:42
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Общество
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Lenta.ru 01:28
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Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
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Общество
Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона
Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
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Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM вчера в 14:24
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии.
REGNUM вчера в 15:38
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
До 1 октября 2020 года многие российские семьи с детьми смогут получить ориентировочно до 35 000 рублей.
Evo-rus.com 02:17
Происшествия
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:13
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Наука
Ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой
Evo-rus.com 01:38
Политика
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
РБК 03:13
Технологии
Sony PlayStation 5 Pro и PlayStation 6 может получить сразу несколько GPU. Такой патент у Sony уже есть
Игровая консоль Sony PlayStation 5 выйдет на рынок уже через несколько месяцев.
iXBT.com 03:06
Общество
В России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 03:30
Общество
Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
Здоровье
Врач перечислил симптомы гепатита B
Врач-гепатолог Чавдар Павлов рассказал, какие симптомы свидетельствуют о том, что человек болен гепатитом B. Заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Сеченовского университета отметил, что пациенты зачастую обращаются к специалистам, "когда инфекция уже далеко зашла".
Life.ru 01:23
Авто
Автодизайнер разработал идеальный автомобиль для пенсионеров
Российский дизайнер Александр Шторм совместно со специалистами издания iReactor представил, как могло бы выглядеть идеальное транспортное средство для пожилых людей.
Avtovesti.com 03:15
Единоборства
Олейник назвал причины поражения Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник назвал причины поражения Александра Емельяненко в поединке с Магомедом Исмаиловым.
Lenta.ru вчера в 17:24
Политика
Рар сказал, смогут ли США остановить «Северный поток-2»
В интервью изданию Украина.ру немецкий политолог Александр Рар заявил, что американцы уже ничего не могут сделать, чтобы газопровод не заработал.
Украина.ру вчера в 01:10
Армия и оружие
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
В издании уверены, что к одному контуру двигателя добавится второй, в результате чего модернизированный силовой агрегат можно будет устанавливать на «самолеты, имеющие неограниченную дальность полета, в том числе пилотируемые».
Lenta.ru 31 июля в 07:33
Общество
В Тюмени скончалась самая тяжелая женщина в России
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Наука
Внутри туберкулезной палочки выявлено оружие против нее же
Ученые заметили, что внутри туберкулезной палочки есть «система самоуничтожения», благодаря которой можно убить палочку без применений препарата.
ToDay News Ufa 31 июля в 11:21
Футбол
«Манчестер Юнайтед» рассматривает Шмейхеля в качестве замены де Хеа
Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн.
Чемпионат вчера в 20:41
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Брансон одержал победу над Шахбазяном на турнире UFC Fight Night 173
Американец Дерек Брансон одержал победу над соотечественником Эдменом Шахбазяном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 173, который прошел в Лас-Вегасе в комплексе UFC APEX.
Газета.Ru 01:32
Происшествия
У муниципального депутата Юлии Галяминой за сутки прошли два обыска
Юлия Галямина может стать третьим человеком, осужденным по уголовной статье о нарушениях на пикетах и митингах.
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Xiaomi презентовала беспроводные наушники за три тысячи рублей
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Наука
Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения
РИА Новости 31 июля в 14:00
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EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры
3DNews 31 июля в 08:45
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС вчера в 08:59
Армия и оружие
В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение 31 июля в 04:13
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Известия вчера в 22:51
Футбол
Иммобиле высказался после завоевания «Золотой бутсы»
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле стал обладателем «Золотой бутсы». Этот трофей вручается лучшему бомбардиру в Европе по итогам сезона.
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