Пока Михаил Ефремов ждет суда под домашним арестом, отрезанный от внешнего мира, в прессе продолжается заочная пикировка адвокатов. Защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подопечного.

с чего всё началось

Адвокат Эльман Пашаев объяснил отказ его подзащитного, актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, признать вину в преступлении.

Политика СЖР направил запрос в ФСБ из-за задержания Сафронова Союз журналистов России направил запрос в ФСБ по поводу того, связано ли с журналистской деятельностью задержание подозреваемого в госизмене экс-журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, говорится в заявлении на сайте СЖР.

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