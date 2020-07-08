Происшествия
Lenta.ruАдвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину
Адвокат Эльман Пашаев объяснил отказ его подзащитного, актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, признать вину в преступлении.
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«В аналогичном деле с двумя погибшими я добился освобождения»: адвокат Ефремова настроен на оправдательный приговор
Пока Михаил Ефремов ждет суда под домашним арестом, отрезанный от внешнего мира, в прессе продолжается заочная пикировка адвокатов. Защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подопечного.Комсомольская правда06:30
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 16:14, Ашберн
Политика
СЖР направил запрос в ФСБ из-за задержания Сафронова
Союз журналистов России направил запрос в ФСБ по поводу того, связано ли с журналистской деятельностью задержание подозреваемого в госизмене экс-журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, говорится в заявлении на сайте СЖР.
РИА Новости 13:16
Футбол
Гендиректором ФК «Спартак» назначен Шамиль Газизов
Московский футбольный клуб «Спартак» назначил Шамиля Газизова на должность генерального директора, сообщил журналистам владелец клуба Леонид Федун.
Коммерсантъ 16:03
Политика
Украина отказалась от договоренностей об обмене пленными
«В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц», — сказал Грызлов.
Lenta.ru 14:30
Кино
Продюсером нового фильма о Джоне Константине станет Джей Джей Абрамс
Warner Bros собирается начать работу над новой полнометражной экранизацией комиксов о Джоне Константине.
Live24 04:53
Энергетика
Польская компания вернула «Газпрому» 90 миллионов долларов
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула компании "Газпром экспорт" лишние 90 миллионов долларов, перечисленные в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ, говорится в сообщении PGNiG, опубликованном в среду.
РИА Новости 15:14
Происшествия
В Татарстане завели дело на мужчину, избивавшего женщин в парке
Российская газета 07:45
Футбол
Сёмин присутствует на матче «Спартака» с «Локомотивом»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин присутствует на матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
RT на русском 14:16
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском 12:23
Происшествия
Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» умерла после 11 лет лечения
РБК 06 июля в 11:33
Хоккей
Плей-офф в НХЛ стартует 9 августа, новый сезон начнется 1 декабря
Стали известны точные даты проведения оставшейся части сезона в НХЛ и старта нового регулярного чемпионата.
Матч ТВ 15:41
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 08:30
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 11 первыми
Уже опубликован и список Android-смартфонов, которые получат EMUI 11, а это почти полсотни моделей Huawei и Honor.
ToDay News Ufa 10:18
Общество
В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:27
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
Футбол
«Зенит» устроил парад в центре Санкт-Петербурга в честь чемпионства
Пока футболисты медленно, но верно усаживались в автобус (возможно, слишком долго отмечали в раздевалке), на Стрелке Васильевского острова зажгли Ростральные колонны в честь чемпионства «Зенита», подогревая интерес к параду команды.
КП - Санкт-Петербург 15:33
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor 08:42
Футбол
«Я его понимаю». Федун оценил удаление Тедеско
Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил эмоциональное поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.
Спорт-Экспресс 15:58
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК вчера в 06:54
Кино
Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Милой Йовович
В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Мила Йовович.
Культуромания 13:27
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Политика
Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина
Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог 14:21
Автоспорт
Гонщик Квят объяснил отказ вставать на колено на акции против расизма
ТАСС Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят объяснил, что преклонение колена на акции против расизма противоречит его менталитету.
РЕН ТВ 03:39
Гаджеты
Плата Biostar B550MH поддерживает SSD-накопители М.2 PCIe 4.0 x4
Плата располагает одним разъёмом PCIe 4.0/3.0 x16 для дискретного графического ускорителя и двумя слотами PCIe 3.0 x1 для дополнительных карт расширения.
3DNews 01:15
Общество
Мини-рюмочные в Петербурге запретили с 1 января 2021 года
Закон вступит в силу с первого дня будущего года.
Evo-rus.com 09:45
Космос
Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика вчера в 08:28
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
ToDay News Ufa 08:06