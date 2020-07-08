Происшествия
РБКАдвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера
Защита актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце 8 июня, намерена добиваться его оправдания. Об этом сообщил РБК адвокат артиста Эльман Пашаев.
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с чего всё началось
«В аналогичном деле с двумя погибшими я добился освобождения»: адвокат Ефремова настроен на оправдательный приговор
Пока Михаил Ефремов ждет суда под домашним арестом, отрезанный от внешнего мира, в прессе продолжается заочная пикировка адвокатов. Защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подопечного.Комсомольская правда06:30
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 14:42, Ашберн
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Общество
СЖР: полиция считает одиночные пикеты в период карантина нарушением
«По статье 20.2 КоАП РФ люди нарушают эти меры, если выходят в одиночные пикеты и заслуживают наказания в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.»,— сказал господин Соловьев.
Коммерсантъ 12:39
Футбол
Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм)
Первый тайм противостояния завершился со счетом 1:1. В концовке первой половины встречи главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско было удален с поля.
Вести.Ru 14:35
Политика
Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц
Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.
REGNUM 14:00
Кино
Disney начал съёмки фильма «Трон-3»
О начале работы над проектом сообщил президент подразделения музыки и саундтреков Disney Митчелл Леб в подкасте Light the Fuse.
News.ru 11:33
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Общество
Период выплаты пособий по безработице в повышенном размере продлен
Правительство РФ внесло очередные изменения в постановление от 27.03.2020 № 346 «О размерах максимальной и минимальной величин пособия по безработице на 2020 год».
Экономика и жизнь 10:08
Футбол
«Зениту» вручили золотые медали и кубок за победу в чемпионате России
Футболисты петербургского «Зенита» получили золотые медали и кубок за победу в чемпионате России.
РБК 13:44
Шоу-бизнес
Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей
Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году.
ТВ Центр 08:56
Общество
Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля
Интерфакс - Россия 08:43
Общество
Московские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
Футбол
ЦСКА на выезде разгромил «Оренбург» и вышел на 3-е место в РПЛ
На 59-й минуте ворота «Оренбурга» поразил Никола Влашич, а на 78-й минуте Георгий Щенников сделал счет 3:0. Точку в матче на пятой компенсированной минуте поставил Иван Обляков.
Sport24.ru 12:58
Экономика
Золото обновило ценовой максимум с 2011 года
Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru вчера в 12:03
Политика
США назвали действия Китая в Гонконге аннексией
«Гонконг де-факто оказался аннексирован Китаем, Коммунистической партией КНР, и они навязывают свою волю свободному демократическому народу», — сказал представитель США.
Lenta.ru 14:35
Общество
Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене
По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru вчера в 17:26
Общество
В Казахстане объявили 13 июля днём траура по жертвам коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телеобращения объявил 13 июля в стране днём общенационального траура по жертвам коронавирусной инфекции.
RT на русском 10:50
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Политика
На Украине появилась петиция с требованием отставки Зеленского
Электронная петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована в среду на сайте главы государства.
РИА Новости 12:12
Происшествия
В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды
Сегодня в Геленджике бурный поток воды, направлявшийся в сторону моря, едва не смыл двух женщин. Об этом сообщается на сайте "Вести.ru".
Российская газета 12:14
Шоу-бизнес
Ивлеева устроила стрельбу из автомата на годовщину свадьбы
Ивлеева запечатлена в серебристом вечернем платье. Таким образом звездная пара отпраздновала свою годовщину свадьбы.
Народные новости вчера в 13:31
Автоспорт
Стал известен размер зарплаты Фернандо Алонсо в Renault
В среду днем команда Renault, как и ожидалось еще с понедельника, объявила о подписании контракта с Фернандо Алонсо.
Autosport.com.ru 14:30
Политика
В Минобороны Германии ответили на критику «Северного потока — 2»
Глава Минобороны Германии, лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала основные претензии, связанные с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 13:00
Культура
Игра The Sims 4 получит своё реалити-шоу со $100 тыс. в качестве приза
Перед участниками мероприятия будут ставить различные внутриигровые задачи, про критерии, согласно которым судьи будут принимать решение, пока ничего не известно, но организаторы сообщили, что победитель соревнования получит приз в размере $100 тыс.
REGNUM 14:32
Общество
Джоан Роулинг выступила против «толерантной цензуры»
Актуальные Новости 09:58
Здоровье
60% врачей в России не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, следует из опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" и "Левада-центром".
Накануне.Ru вчера в 02:06
Общество
Летние кинотеатры заработают в Подмосковье с 15 июля
С 15 июля в Московской области смогут возобновить работу кинотеатры под открытым небом, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО 11:53
Происшествия
Российского курьера задержали за оправдание терроризма
В Петербурге арестован курьер Александр Меркулов, чьи посты во «ВКонтакте» сочли публичным оправданием терроризма.
Lenta.ru 13:55
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Как сообщает ToDay News Ufa, согласно словам Фу Цуна, если Вашингтон и Москва продлят Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, а потом продолжат сокращать свои ядерные арсеналы, то Пекин согласится на пееговоры.
ToDay News Ufa 10:40