Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади, Эльман Пашаев заявил, что связался с братом погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Защитник поделился с нами подробностями разговора.

с чего всё началось

Ефремов 12 июня опубликовал ролик с извинениями и предложением компенсации семье погибшего. Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью, заявил 17 июня, что его клиенты отказались от компенсации от артиста.

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

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