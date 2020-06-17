Общество
ИзвестияАдвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Ефремов 12 июня опубликовал ролик с извинениями и предложением компенсации семье погибшего. Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью, заявил 17 июня, что его клиенты отказались от компенсации от артиста.
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с чего всё началось
Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади, Эльман Пашаев заявил, что связался с братом погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Защитник поделился с нами подробностями разговора.Московский Комсомолецвчера в 05:38
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«Семье ничего не надо»: Александр Добровинский отказался от помощи Михаила Ефремова
Комсомольская правдавчера в 06:05
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Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика
Трамп разозлился из-за публикации «сверхсекретной информации» о себе
Президент США Дональд Трамп разозлился из-за публикации новой книги бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», в которой раскрывается «сверхсекретная информация».
Lenta.ru вчера в 22:43
Общество
Россияне подвели итоги работы на удаленке
Российские работодатели и работники подвели итоги работы в удаленном режиме во время самоизоляции.
Lenta.ru 01:38
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Футбол
Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд.
RT на русском 01:43
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
Происшествия
Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
РИА Новости 01:46
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Актер Майков призвал оставить Ефремова в покое
Актер Павел Майков, сыгравший роли в сериалах «Бригада» и «Солдаты», прокомментировал аварию с участием Михаила Ефремова.
Профиль вчера в 18:25
Общество
Татарстан заменил обсервацию для приезжих из-за границы самоизоляцией
Власти Татарстана заменили обсервацию для въезжающих в страну из-за границы на двухнедельный карантин по месту проживания или пребывания.
РБК 02:45
Общество
Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске
В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди.
Pravda.Ru вчера в 07:19
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
Происшествия
В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек
В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Футбол
Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Здоровье
На Украине в очередной раз побит суточный антирекорд по заболевшим коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 33 234 случая коронавируса, 943 летальных, 14943 пациента выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:59
Общество
В Думе предложили запретить банкам предлагать по телефону кредиты
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить банкам и микрофинансовым организациям (МФО) использовать звонки для продвижения кредитных продуктов.
РБК 02:39
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
Футбол
Зидан о календаре «Реала»: «Не собираюсь говорить о том, что мы играем после «Барсы»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своем отношении к тому, что в ближайших турах Ла Лиги команда будет играть поздно вечером.
Sports.ru 02:23
Экономика
Проект «Совесть» перешел от Qiwi к «Совкомбанку»
Компания Qiwi продала "Совкомбанку" проект "Совесть", ориентированный на потребительское кредитование граждан.
Долг.рф 02:24
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 05:12
Футбол
«Крылья» сыграют c «Ахматом» в футболках с надписью «Спасибо врачам»
РИА Новости вчера в 03:45
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал»
«Манчестер Сити» и «Арсенал» провели матч 28-го тура АПЛ. Для обеих команд эта встреча была первой после возобновления сезона.
LiveSport.ru вчера в 17:29
Здоровье
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае.
РИА Новости вчера в 19:56
Общество
В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон
В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
9111.ru вчера в 11:49
Общество
Новогодние каникулы в 2021 году хотят сократить
Глава экономического совета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 16 июня в 19:36