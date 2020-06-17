Общество

ИзвестияИзвестияАдвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Ефремов 12 июня опубликовал ролик с извинениями и предложением компенсации семье погибшего. Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью, заявил 17 июня, что его клиенты отказались от компенсации от артиста.
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с чего всё началось

Адвокат Ефремова поговорил с братом погибшего водителя Захарова

Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади, Эльман Пашаев заявил, что связался с братом погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Защитник поделился с нами подробностями разговора.
Московский Комсомолецвчера в 05:38

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Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Известиявчера в 15:18

Адвокат Ефремова назвал проблему в переговорах с семьей Захарова

Lenta.ruвчера в 14:53

Адвокат родных погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие принять от него компенсацию

ТАССвчера в 07:41

Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи погибшего вступить в переговоры

РИА Новостивчера в 14:39

Адвокат Ефремова наладил диалог с братом погибшего рязанца

Московский Комсомолецвчера в 08:40

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг данные о компенсации

РБКвчера в 08:33

«Семье ничего не надо»: Александр Добровинский отказался от помощи Михаила Ефремова

Комсомольская правдавчера в 06:05
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Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
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Политика

Трамп разозлился из-за публикации «сверхсекретной информации» о себе

Президент США Дональд Трамп разозлился из-за публикации новой книги бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», в которой раскрывается «сверхсекретная информация».
Lenta.ru вчера в 22:43
Общество

Россияне подвели итоги работы на удаленке

Российские работодатели и работники подвели итоги работы в удаленном режиме во время самоизоляции.
Lenta.ru 01:38
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
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Футбол

Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд.
RT на русском 01:43
Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
РИА Новости 01:46
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Шоу-бизнес

Актер Майков призвал оставить Ефремова в покое

Актер Павел Майков, сыгравший роли в сериалах «Бригада» и «Солдаты», прокомментировал аварию с участием Михаила Ефремова.
Профиль вчера в 18:25
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Общество

Татарстан заменил обсервацию для приезжих из-за границы самоизоляцией

Власти Татарстана заменили обсервацию для въезжающих в страну из-за границы на двухнедельный карантин по месту проживания или пребывания.
РБК 02:45
4
Общество

Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске

В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди.
Pravda.Ru вчера в 07:19
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Фигурное катание

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
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Происшествия

В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек

В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Кино

"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"

РИА Новости 00:09
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Футбол

Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
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Здоровье

На Украине в очередной раз побит суточный антирекорд по заболевшим коронавирусом

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 33 234 случая коронавируса, 943 летальных, 14943 пациента выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:59
Общество

В Думе предложили запретить банкам предлагать по телефону кредиты

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить банкам и микрофинансовым организациям (МФО) использовать звонки для продвижения кредитных продуктов.
РБК 02:39
5
Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах

Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
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Футбол

Зидан о календаре «Реала»: «Не собираюсь говорить о том, что мы играем после «Барсы»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своем отношении к тому, что в ближайших турах Ла Лиги команда будет играть поздно вечером.
Sports.ru 02:23
Экономика

Проект «Совесть» перешел от Qiwi к «Совкомбанку»

Компания Qiwi продала "Совкомбанку" проект "Совесть", ориентированный на потребительское кредитование граждан.
Долг.рф 02:24
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Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
2,3K
Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
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Здоровье

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 05:12
295
Футбол

«Крылья» сыграют c «Ахматом» в футболках с надписью «Спасибо врачам»

РИА Новости вчера в 03:45
1
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал»

«Манчестер Сити» и «Арсенал» провели матч 28-го тура АПЛ. Для обеих команд эта встреча была первой после возобновления сезона.
LiveSport.ru вчера в 17:29
Здоровье

Названы главные симптомы коронавируса у детей

Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае.
РИА Новости вчера в 19:56
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Общество

В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
9111.ru вчера в 11:49
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Общество

Новогодние каникулы в 2021 году хотят сократить

Глава экономического совета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 16 июня в 19:36
5,4K
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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