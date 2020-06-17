Общество

ИзвестияИзвестияАдвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Ефремов 12 июня опубликовал ролик с извинениями и предложением компенсации семье погибшего. Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью, заявил 17 июня, что его клиенты отказались от компенсации от артиста.
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с чего всё началось

Адвокат Ефремова поговорил с братом погибшего водителя Захарова

Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади, Эльман Пашаев заявил, что связался с братом погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Защитник поделился с нами подробностями разговора.
Московский Комсомолец05:38

Подробнее о событии

Адвокат Ефремова назвал проблему в переговорах с семьей Захарова

Lenta.ru14:53

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла согласие на компенсацию

RT на русском08:03

Гражданскую жену погибшего в ДТП с Ефремовым отодвинули от дел

Московский Комсомолец10:17

Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи погибшего вступить в переговоры

РИА Новости14:39

Адвокат родных погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие принять от него компенсацию

ТАСС07:41

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг данные о компенсации

РБК08:33

«Семье ничего не надо»: Александр Добровинский отказался от помощи Михаила Ефремова

Комсомольская правда06:05
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца

Bimru.ru 09:17
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Общество

МГИК опроверг данные об отказе членов УИК работать на голосовании

Мосгоризбирком опроверг информацию о массовом отказе членов участковых избирательных комиссий работать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 15:23
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Происшествия

Адвокат рассказал о похудении Ефремова после ДТП

После пьяного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек, актер Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо и похудел на шесть килограммов.
Lenta.ru 14:35
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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
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Происшествия

Премьер Великобритании Борис Джонсон попал в ДТП

Вести.Ru 12:17
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Инфорос 08:48
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Здоровье

680 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Министерство здравоохранения МО 10:35
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Футбол

ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
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Происшествия

Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП

Игоря Ишаева, внука экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, госпитализировали после ДТП, которое он спровоцировал в Москве, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.
Известия 15:46
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Известия вчера в 20:11
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Энергетика

Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Lenta.ru 14:04
27
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал покупку особняка за 55 миллионов долларов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг распространившиеся в Сети слухи о покупке загородного дома на Рублевке стоимостью 55 миллионов долларов.
Политическая Экспертиза 13:13
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости 10:47
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Политика

Почему Япония приостановила развертывание американских комплексов ПРО

Япония планирует отказаться от размещения на своей территории комплексов противоракетной обороны (ПРО) США.
МонаВиста вчера в 13:11
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Армия и оружие

Турция начала военную операцию против РПК в Ираке

Турция заявила о начале на севере Ирака операции «Коготь тигра» против Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.
ANNA-News 03:28
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Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
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Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
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Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
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Футбол

РФС изучит слова Дьякова о мешке денег игрокам «Ростова» от соперников

В интервью «Чемпионату» футболист заявил, что перед матчами с лидерами в конце сезона команды, претендующие на попадание в еврокубки, мотивировали игроков, привозя им «мешок денег».
РБК 09:21
Происшествия

Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»

Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости 03:35
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Политика

Президент Чехии решил не приезжать на парад Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан решил не приезжать на парад Победы в Москву 24 июня из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:19
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Футбол

Новички АПЛ сыграли вничью в первом матче после возобновления турнира

Lenta.ru 14:57
Авто

Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода

Первым автомобилем, запаса аккумулятора которого достаточно, чтобы проехать 647 километров, стал Model S. Инженеры бренда Tesla смогли увеличить этот показатель на 20%, в сравнении с предыдущей версий авто.
Car.ru вчера в 06:53
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Армия и оружие

США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400

Военное дело 11:28
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Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на очередное оскорбление Собчак

На шоу Ксения Собчак всячески выдавала колкости на имя Тины. Так, нало положила критика фильма, снятого Канделаки.
ГЛАС.RU 13:42
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Общество

Названы сроки возобновления работы российских школ

Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 15:05
18
Армия и оружие

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета 05:58
26
Армия и оружие

НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

Вести.Ru 14:02
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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