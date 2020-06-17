Общество
РБКАдвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям
Адвокат семьи Захарова Александр Добровинский в разговоре с РБК уточнил, что брат погибшего и адвокат Ефремова лишь обсуждали возможность переговоров.
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«Семье ничего не надо»: Александр Добровинский отказался от помощи Михаила Ефремова
Комсомольская правда06:05
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Общество
К клиническим испытаниям вакцины от коронавируса приступает Минобороны
Министерство обороны России приступает к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
Русская Планета вчера в 23:02
Здоровье
Кому положен бесплатный тест на коронавирус в Челябинской области
Минздрав Челябинской области опубликовал перечень категорий граждан, которых должны бесплатно обследовать на коронавирус.
Царьград 05:20
Энергетика
Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ
Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru вчера в 03:11
Общество
Глава СПЧ поддержал теорию Никиты Михалкова о чипировании людей
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев разделил позицию режиссера Никиты Михалкова, который ранее в программе «БесогонТВ» заявил о том, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс собирается чипировать население под видом вакцинации от COVID-19.
Городовой 03:42
Общество
В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество
Боня объяснила свои слова о получающих МРОТ «алкоголиках и нищебродах»
Российская телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня объяснила свои слова о получающих минимальный размер оплаты труда «алкоголиках и нищебродах».
Lenta.ru вчера в 22:21
Политика
СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен
Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна вчера в 11:07
Политика
Песков рассказал о дезинфекционных туннелях на рабочих местах Путина
Дезинфекционные туннели установлены не только в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве, но и в Кремле.
RT на русском 06:57
Политика
Песков связал исключительно с коронавирусом беспорядки в Дагестане
"С самого начала это хорошо известная ситуация, я могу говорить только за руководство Дагестана, они много всего сделали для того, чтобы эту ситуацию как-то урегулировать, ситуация, которая не рукотворная, а связана с тем положением, в котором мы все оказались из-за коронавируса", - сказал чиновник.
Интерфакс 06:44
Экономика
Банкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО
Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
BFM.ru 02:19
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Общество
Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля
В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
Фигурное катание
Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделился мнением о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
ProstoProSport вчера в 13:20
Космос
Роскосмос запатентовал новый спутник-шпион
Ferra 15 июня в 05:18
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Хоккей
Хоккеист Овечкин сравнил жизнь в США и России
Live24 вчера в 02:09
Авто
Land Rover представил юбилейную версию Range Rover Fifty
Лондон, 17 июня 2020, 13:00 — REGNUM Британская компания Jaguar Land Rover представила юбилейную версию Range Rover Fifty.
REGNUM 06:00
Происшествия
На Урале задержали водителя грузовика после ДТП с двумя погибшими
Уголовное дело против водителя грузовика возбудили после ДТП в Челябинской области с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека, он задержан, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 02:11
Политика
Лукашенко принял приглашение посетить парад Победы в Москве
RT на русском 06:40
Происшествия
Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей
Известия вчера в 22:47
Культура
Найден самый дорогой памятник актеру на Новодевичьем кладбище
Самым дорогим в истории отечественного кинематографа стал установленный в 2013 году на Новодевичьем кладбище памятник актеру Вячеславу Тихонову, сообщают "Аргументы и факты".
Газета.Ru 04:48
Политика
Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 15 июня в 10:42
Экономика
Россиян предупредили о росте коммунальных тарифов с 1 июля
Индексацию стоимости коммунальных услуг в текущем году проведут с ограничениями, повышение цен на ряд услуг будет минимальным, часть тарифов останется без изменений, добавил член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Экономика сегодня 04:10
Общество
Для подлодок ВМС США десятилетиями поставляли некачественный металл
Взгляд.ру 15 июня в 22:55
Экономика
Медведев назвал три шока для российской экономики в 2020 году
Москва, 17 июня 2020, 09:48 — REGNUM Падение цен на нефть, сокращение экспорта и связанный с пандемией коронавируса спад стали основными ударами по экономике России в 2020 году.
REGNUM 02:48
Авто
На продажу выставлен кастомный BMW X6, выполненный в стиле стимпанк
В социальных сетях появилось объявление о продаже кастомного автомобиля BMW X6, выполненного в стиле стимпанк.
Car.ru 04:06
Здоровье
Сбербанк переименовал телемедицинский сервис DocDoc
Сбербанк намерен применить свои технологии и опыт в построении онлайн-сервисов для развития многофункционального сервиса «СберЗдоровье», – сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.
Vademecum 06:43