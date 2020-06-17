Общество

РБКРБКАдвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям

Адвокат семьи Захарова Александр Добровинский в разговоре с РБК уточнил, что брат погибшего и адвокат Ефремова лишь обсуждали возможность переговоров.
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Адвокат Ефремова заявил о готовности брата погибшего в ДТП обсуждать компенсацию

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Песков рассказал о дезинфекционных туннелях на рабочих местах Путина

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В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
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Самым дорогим в истории отечественного кинематографа стал установленный в 2013 году на Новодевичьем кладбище памятник актеру Вячеславу Тихонову, сообщают "Аргументы и факты".
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