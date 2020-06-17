Адвокат семьи Захарова Александр Добровинский в разговоре с РБК уточнил, что брат погибшего и адвокат Ефремова лишь обсуждали возможность переговоров.

Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям

Общество К клиническим испытаниям вакцины от коронавируса приступает Минобороны Министерство обороны России приступает к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. 244

Здоровье Кому положен бесплатный тест на коронавирус в Челябинской области Минздрав Челябинской области опубликовал перечень категорий граждан, которых должны бесплатно обследовать на коронавирус.

Общество Глава СПЧ поддержал теорию Никиты Михалкова о чипировании людей Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев разделил позицию режиссера Никиты Михалкова, который ранее в программе «БесогонТВ» заявил о том, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс собирается чипировать население под видом вакцинации от COVID-19. 5

Политика СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете». 3

Политика Песков связал исключительно с коронавирусом беспорядки в Дагестане "С самого начала это хорошо известная ситуация, я могу говорить только за руководство Дагестана, они много всего сделали для того, чтобы эту ситуацию как-то урегулировать, ситуация, которая не рукотворная, а связана с тем положением, в котором мы все оказались из-за коронавируса", - сказал чиновник. 3

Экономика Банкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ). 61

Общество В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы. 1K

Фигурное катание Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделился мнением о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 14

Происшествия На Урале задержали водителя грузовика после ДТП с двумя погибшими Уголовное дело против водителя грузовика возбудили после ДТП в Челябинской области с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека, он задержан, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона. 636

Культура Найден самый дорогой памятник актеру на Новодевичьем кладбище Самым дорогим в истории отечественного кинематографа стал установленный в 2013 году на Новодевичьем кладбище памятник актеру Вячеславу Тихонову, сообщают "Аргументы и факты". 82

Политика Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса. 864

Экономика Россиян предупредили о росте коммунальных тарифов с 1 июля Индексацию стоимости коммунальных услуг в текущем году проведут с ограничениями, повышение цен на ряд услуг будет минимальным, часть тарифов останется без изменений, добавил член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. 21

Экономика Медведев назвал три шока для российской экономики в 2020 году Москва, 17 июня 2020, 09:48 — REGNUM Падение цен на нефть, сокращение экспорта и связанный с пандемией коронавируса спад стали основными ударами по экономике России в 2020 году. 1,8K