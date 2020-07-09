Происшествия

ИзвестияИзвестияАдвокат Ефремова заявил о планах добиться оправдательного приговора

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдательного приговора по делу о ДТП. По словам защитника, он собрал достаточно доказательств невиновности артиста. «Любой нормальный адвокат добивается оправдания», — цитирует его 8 июля ТАСС.
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с чего всё началось

«В аналогичном деле с двумя погибшими я добился освобождения»: адвокат Ефремова настроен на оправдательный приговор

Пока Михаил Ефремов ждет суда под домашним арестом, отрезанный от внешнего мира, в прессе продолжается заочная пикировка адвокатов. Защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подопечного.
Комсомольская правда06:30

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Адвокат заявил о «подковерной игре» в деле Ефремова

РИА Новости19:40

«В аналогичном деле с двумя погибшими я добился освобождения»: адвокат Ефремова настроен на оправдательный приговор

Комсомольская правда06:30

Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде

Lenta.ru17:58

Адвокат семьи Захарова прокомментировал заявления Ефремова после ДТП

RT на русском14:53

Адвокат Ефремова будет добиваться для него оправдательного приговора

ТАСС12:58

Адвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера

РБК12:22

Адвокат Ефремова заявил о планах добиться оправдательного приговора

Известия19:48
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Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Газета.Ru 20:31
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Общество

Многодетные семьи Иркутской области смогут получить участки или деньги

Областная газета (г. Иркутск) 05:54
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Космос

NASA займется выпуском туалетной воды с ароматом открытого космоса

Космос - пространство безвоздушное и большей частью очень холодное, с температурами, близкими к абсолютному нолю (-273), поэтому, казалось бы, он ничем не может пахнуть.
Новые Известия 06 июля в 06:36
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Общество

Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене

По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru вчера в 17:26
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Шоу-бизнес

Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей

Оксана отметила, что со своей стороны была полностью готова прекратить отношения с супругом и подать заявление на развод, но её остановил страх за собственных детей.
CT news 16:11
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
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Общество

Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса

Исследование лауреата Нобелевской премии по экономике профессора Ангуса Дитона и американского экономиста Энн Кейс показало, что США медленно движутся к катастрофе, поскольку американский средний класс вымирает.
Взгляд.ру вчера в 02:44
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Здоровье

В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек

Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии превысило 1,7 миллиона, скончались почти 68 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 17:58
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
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Общество

СПЧ предложил отменить все штрафы россиян за нарушение самоизоляции

Суд по правам человека при президенте предложил Госдуме отменить все штрафы за самоизоляцию, которые были выписаны россиянам.
Финансовая газета 08:08
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Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
1,9K
Политика

Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю

РИА Новости 08:06
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Политика

Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина

Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог 14:21
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Экономика

Экономику Великобритании спасут за счет скидок в ресторанах

Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о плане на 30 миллиардов фунтов (37 миллиардов долларов) по спасению экономики страны.
Lenta.ru 20:20
3
Общество

Западное побережье Сахалина планируют газифицировать при помощи СПГ

Большинство районов, расположенных на западном побережье Сахалина, вдали от магистральной газотранспортной системы проекта "Сахалин-2", надеются снабжать газом с помощью автономных источников.
Сахалин.Инфо 18:10
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 09:38
2,3K
Здоровье

60% врачей в России не доверяют официальной статистике по коронавирусу

Почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, следует из опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" и "Левада-центром".
Накануне.Ru вчера в 02:06
1,2K
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия 15:36
Наука

Разработан препарат, защищающий от радиации на клеточном уровне

Стало известно, что в Южной Кореи разработали медикамент, который предотвращает повреждение тканей на клеточном уровне.
ToDay News Ufa 09:54
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Происшествия

Свыше 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Подмосковье

Спасатели оперативно эвакуировали свыше 50 жителей города Руза в Подмосковье после разлива реки Городенка и прорыва дамбы.
Газета.Ru 20:14
72
Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru 08:34
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Общество

В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа

Неизвестные подожгли деревянную статую жены президента США Дональда Трампа Меланьи в словенском городе Севница, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Брэда Дауни – художника, разработавшего концепцию статуи.
РИА Новости 20:42
Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Здоровье

Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За сутки в Алтайском крае выявлено 188 зараженных коронавирусной инфекцией, вылечились еще 123 пациента, скончались 4 носителя COVID-19, в двух случаях причиной смерти стал именно вирус и его осложнения.
Kursk.com 03:19
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Происшествия

В Сербии во время протестов пострадали журналисты

В Сербии протестующие напали на журналистов телеканала РТС, сообщается на сайте организации в среду, 8 июля.
Известия 19:47
Происшествия

Начальника поискового отряда МЧС на Сахалине обвинили во взятках

Начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова обвинили во взятках от коммерсанта и подчиненных.
РЕН ТВ 11:51
Шоу-бизнес

Супермодель Ирина Шейк случайно «засветила» пятую точку в зеркале

Казалось, модель стремилась продемонстрировать поклонникам свое лицо без макияжа, но как бы случайно запечатлела свои прекрасные формы, отраженные в зеркале за ее спиной.
Киноафиша России 05:00
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Общество

Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже.
Комсомольская правда вчера в 07:51
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Гаджеты

Процессоры Apple для PC получат компоновку big.LITTLE

Согласно слайду, который появился в утечке, компания планирует создавать свои процессоры по схеме big.LITTLE.
Игромания.ру 05:51
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Политика

СМИ Германии: Путин не позволит Западу унижать Россию

Вывод немецких журналистов гласит о том, что лидер РФ не позволит руководителям Запада унижать Россию.
HotGeo 06:00
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