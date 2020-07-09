Происшествия
ИзвестияАдвокат Ефремова заявил о планах добиться оправдательного приговора
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдательного приговора по делу о ДТП. По словам защитника, он собрал достаточно доказательств невиновности артиста. «Любой нормальный адвокат добивается оправдания», — цитирует его 8 июля ТАСС.
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«В аналогичном деле с двумя погибшими я добился освобождения»: адвокат Ефремова настроен на оправдательный приговор
Пока Михаил Ефремов ждет суда под домашним арестом, отрезанный от внешнего мира, в прессе продолжается заочная пикировка адвокатов. Защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подопечного.Комсомольская правда06:30
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Общество
Многодетные семьи Иркутской области смогут получить участки или деньги
Областная газета (г. Иркутск) 05:54
Космос
NASA займется выпуском туалетной воды с ароматом открытого космоса
Космос - пространство безвоздушное и большей частью очень холодное, с температурами, близкими к абсолютному нолю (-273), поэтому, казалось бы, он ничем не может пахнуть.
Новые Известия 06 июля в 06:36
Общество
Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене
По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей
Оксана отметила, что со своей стороны была полностью готова прекратить отношения с супругом и подать заявление на развод, но её остановил страх за собственных детей.
CT news 16:11
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Общество
Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса
Исследование лауреата Нобелевской премии по экономике профессора Ангуса Дитона и американского экономиста Энн Кейс показало, что США медленно движутся к катастрофе, поскольку американский средний класс вымирает.
Взгляд.ру вчера в 02:44
Здоровье
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии превысило 1,7 миллиона, скончались почти 68 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 17:58
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Общество
СПЧ предложил отменить все штрафы россиян за нарушение самоизоляции
Суд по правам человека при президенте предложил Госдуме отменить все штрафы за самоизоляцию, которые были выписаны россиянам.
Финансовая газета 08:08
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
Политика
Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина
Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог 14:21
Экономика
Экономику Великобритании спасут за счет скидок в ресторанах
Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о плане на 30 миллиардов фунтов (37 миллиардов долларов) по спасению экономики страны.
Lenta.ru 20:20
Общество
Западное побережье Сахалина планируют газифицировать при помощи СПГ
Большинство районов, расположенных на западном побережье Сахалина, вдали от магистральной газотранспортной системы проекта "Сахалин-2", надеются снабжать газом с помощью автономных источников.
Сахалин.Инфо 18:10
Здоровье
60% врачей в России не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, следует из опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" и "Левада-центром".
Накануне.Ru вчера в 02:06
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия 15:36
Наука
Разработан препарат, защищающий от радиации на клеточном уровне
Стало известно, что в Южной Кореи разработали медикамент, который предотвращает повреждение тканей на клеточном уровне.
ToDay News Ufa 09:54
Происшествия
Свыше 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Подмосковье
Спасатели оперативно эвакуировали свыше 50 жителей города Руза в Подмосковье после разлива реки Городенка и прорыва дамбы.
Газета.Ru 20:14
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru 08:34
Общество
В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа
Неизвестные подожгли деревянную статую жены президента США Дональда Трампа Меланьи в словенском городе Севница, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Брэда Дауни – художника, разработавшего концепцию статуи.
РИА Новости 20:42
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Здоровье
Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
За сутки в Алтайском крае выявлено 188 зараженных коронавирусной инфекцией, вылечились еще 123 пациента, скончались 4 носителя COVID-19, в двух случаях причиной смерти стал именно вирус и его осложнения.
Kursk.com 03:19
Происшествия
В Сербии во время протестов пострадали журналисты
В Сербии протестующие напали на журналистов телеканала РТС, сообщается на сайте организации в среду, 8 июля.
Известия 19:47
Происшествия
Начальника поискового отряда МЧС на Сахалине обвинили во взятках
Начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова обвинили во взятках от коммерсанта и подчиненных.
РЕН ТВ 11:51
Шоу-бизнес
Супермодель Ирина Шейк случайно «засветила» пятую точку в зеркале
Казалось, модель стремилась продемонстрировать поклонникам свое лицо без макияжа, но как бы случайно запечатлела свои прекрасные формы, отраженные в зеркале за ее спиной.
Киноафиша России 05:00
Общество
Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже.
Комсомольская правда вчера в 07:51
Гаджеты
Процессоры Apple для PC получат компоновку big.LITTLE
Согласно слайду, который появился в утечке, компания планирует создавать свои процессоры по схеме big.LITTLE.
Игромания.ру 05:51
Политика
СМИ Германии: Путин не позволит Западу унижать Россию
Вывод немецких журналистов гласит о том, что лидер РФ не позволит руководителям Запада унижать Россию.
HotGeo 06:00