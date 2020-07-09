Пока Михаил Ефремов ждет суда под домашним арестом, отрезанный от внешнего мира, в прессе продолжается заочная пикировка адвокатов. Защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подопечного.

с чего всё началось

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдательного приговора по делу о ДТП. По словам защитника, он собрал достаточно доказательств невиновности артиста. «Любой нормальный адвокат добивается оправдания», — цитирует его 8 июля ТАСС.

Космос NASA займется выпуском туалетной воды с ароматом открытого космоса Космос - пространство безвоздушное и большей частью очень холодное, с температурами, близкими к абсолютному нолю (-273), поэтому, казалось бы, он ничем не может пахнуть. 24

Общество Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии. 526

Шоу-бизнес Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей Оксана отметила, что со своей стороны была полностью готова прекратить отношения с супругом и подать заявление на развод, но её остановил страх за собственных детей. 6

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 153

Общество Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса Исследование лауреата Нобелевской премии по экономике профессора Ангуса Дитона и американского экономиста Энн Кейс показало, что США медленно движутся к катастрофе, поскольку американский средний класс вымирает. 1

Здоровье В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии превысило 1,7 миллиона, скончались почти 68 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом 25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом. 306

Политика Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России. 348

Экономика Экономику Великобритании спасут за счет скидок в ресторанах Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о плане на 30 миллиардов фунтов (37 миллиардов долларов) по спасению экономики страны. 3

Общество Западное побережье Сахалина планируют газифицировать при помощи СПГ Большинство районов, расположенных на западном побережье Сахалина, вдали от магистральной газотранспортной системы проекта "Сахалин-2", надеются снабжать газом с помощью автономных источников.

Политика Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием. 81

Общество В Словении неизвестные подожгли деревянную статую жены Трампа Неизвестные подожгли деревянную статую жены президента США Дональда Трампа Меланьи в словенском городе Севница, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Брэда Дауни – художника, разработавшего концепцию статуи.

Здоровье Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки За сутки в Алтайском крае выявлено 188 зараженных коронавирусной инфекцией, вылечились еще 123 пациента, скончались 4 носителя COVID-19, в двух случаях причиной смерти стал именно вирус и его осложнения. 596

Происшествия В Сербии во время протестов пострадали журналисты В Сербии протестующие напали на журналистов телеканала РТС, сообщается на сайте организации в среду, 8 июля.

Происшествия Начальника поискового отряда МЧС на Сахалине обвинили во взятках Начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова обвинили во взятках от коммерсанта и подчиненных.

Шоу-бизнес Супермодель Ирина Шейк случайно «засветила» пятую точку в зеркале Казалось, модель стремилась продемонстрировать поклонникам свое лицо без макияжа, но как бы случайно запечатлела свои прекрасные формы, отраженные в зеркале за ее спиной. 7