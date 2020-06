Два других австралийских актива, никелевые рудники Black Swan и Silver Swan, были проданы местной компании Poseidon Nickel Ltd за $1,5 млн, сделка была закрыта в 2015 г. «Норникель» откладывал продажу Honeymoon Well в ожидании роста цен на никель, утверждали источники «Ведомостей» в 2014 г.

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").