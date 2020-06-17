Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади, Эльман Пашаев заявил, что связался с братом погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Защитник поделился с нами подробностями разговора.

с чего всё началось

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, готова обсудить денежную компенсацию, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, 17 июня сообщает «Комсомольская правда».

Адвокат Ефремова заявил о смене позиции семьи Захарова по компенсации

Транспорт Школьникам расширили скидки на железнодорожные билеты Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 июня, подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников. 1

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 2,9K

Экономика Глава РФПИ рассказал о прошедших стадию «отрицания» инвесторах Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, за время пандемии инвесторы прошли несколько стадий.

Наука Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19 У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха. 43

Экономика Родственники Босова закрыли первую сделку с его активами Наследники Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае, совершили первую сделку с его активами.

Общество Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова. 190

Общество Специалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка. 99

Политика Трамп опасается проиграть на выборах из-за голосования по почте Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах главы государства только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте. 54

Общество В центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе Больше всего магазинов и ресторанов прекратило работу на Садовом кольце и на Арбате. Однако за это время были открыты и 39 новых заведений. 14

Авто Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена» В Китае концерн BAIC начал продажи обновлённого внедорожника Beijing BJ80, который является недорогим аналогом «Гелендвагена».

Экономика «Норникель» продал последний непрофильный актив в Австралии Два других австралийских актива, никелевые рудники Black Swan и Silver Swan, были проданы местной компании Poseidon Nickel Ltd за $1,5 млн, сделка была закрыта в 2015 г. «Норникель» откладывал продажу Honeymoon Well в ожидании роста цен на никель, утверждали источники «Ведомостей» в 2014 г.

Экономика Водные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ одобрила включение в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей перевозку пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Политика The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны"). 3K