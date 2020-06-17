Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАдвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО

Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия. "Приходилось с ним даже ругаться, он говорил — я хочу в тюрьму, в СИЗО", — сказал юрист.
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с чего всё началось

«Почти не ест и отказывается от помощи врачей»: что происходит с Михаилом Ефремовым под домашним арестом

Как сказал сам Михаил Ефремов в последующем покаянном видеообращении: "Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь"… Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой фургон.
StarHit.ru16 июня в 11:40

Подробнее о событии

Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО

РИА Новостивчера в 15:34

Ефремов после ДТП похудел на шесть килограммов

Известиявчера в 14:27

Ефремов хотел попасть в СИЗО

News.ruвчера в 14:35

Адвокат рассказал о состоянии Ефремова после ДТП

Газета.Ruвчера в 14:03

Адвокат Ефремова сообщил о состоянии актёра через неделю после ДТП

Аргументы и Фактывчера в 14:17

Адвокат заявил о желании Ефремова оказаться в СИЗО

Московский Комсомолецвчера в 14:03

"Он места себе не находит:" Михаил Ефремов отказывается от еды

Комсомольская правда16 июня в 15:15
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Футбол

Леонид Слуцкий оплатил операцию тренеру Евгению Загорулько

Вести.Ru вчера в 05:00
Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
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Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv вчера в 00:52
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
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Футбол

Директор «Чертаново»: «Ни за что бы не согласился взять игроков из «Краснодара» или «Спартака»

Директор академии клуба «Чертаново» Николай Ларин рассказал о трансферной политике московского клуба.
Матч ТВ вчера в 14:04
Технологии

В Twitter появится функция записи голосовых сообщений

Коммерсантъ вчера в 18:54
1
Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
22
Происшествия

Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии

RT на русском вчера в 21:35
8
Здоровье

За сутки в Прикамье выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 22 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Пермский интернет-журнал Звезда 16 июня в 04:09
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Общество

В России возросла доля бессимптомных носителей коронавируса

Около 50% заболевших COVID-19 в РФ - бессимптомные носители, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 14:09
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Политика

Совет Безопасности ООН избрал новых непостоянных членов

Генеральная Ассамблея ООН в среду избрала Индию, Мексику, Ирландию и Норвегию новыми непостоянными членами Совета Безопасности на 2021-2022 годы.
Интерфакс вчера в 18:49
Общество

На Россию надвигается похолодание

Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
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Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 16 июня в 07:30
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Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 16 июня в 09:09
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Происшествия

В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих

Автомобиль въехал в толпу протестующих в городе Портленд в американском штате Орегон, три человека пострадали, сообщает департамент полиции города.
РИА Новости вчера в 21:03
Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

РИА Новости вчера в 01:53
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Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии

При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета вчера в 17:23
Экономика

Названы новые тарифы ЖКХ с 1 июля

Как правило, индексация тарифов проводится ежегодно с 1 июля.
Что происходит вчера в 16:30
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Общество

В Москве полиция проверяет попытки фальсифицировать голосование 1 июня

В Москве полиция проверяет поддельные аккаунты, которые могут использоваться для фальсификации на голосовании по поправкам 1 июня, пишет столичное ГУ МВД.
Газета.Ru вчера в 12:26
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Происшествия

Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса

Известия вчера в 16:16
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Общество

Прения сторон по иску губернатора Сахалина к мэру Охи начнутся 18 июня

Судебное заседание по административному иску губернатора Сахалинской области к мэру Охинского района Сергею Гусеву в среду завершилось решением приступить 18 июня к прениям сторон, сообщил РИА Новости помощник председателя городского суда Александр Мальцев.
РИА Новости вчера в 00:22
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Происшествия

Пилоту вертолета, в котором разбился Коби Брайант, мог помешать туман

Пилот потерпевшего крушение вертолета, на котором находился баскетболист Коби Брайант, Ара Зобаян, по всей вероятности, мог быть дезориентирован из-за тумана.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
2,7K
Политика

Болтон: Путин думает, что может манипулировать Трампом

Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News.
Газета.Ru вчера в 19:50
Космос

Обнаружены гигантские природные ускорители частиц

Результаты указывают на то, что радиогалактики представляют собой высокоэффективные релятивистские ускорители электронов.
Lenta.ru вчера в 23:32
Технологии

Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Доступ к камере позволит делать снимки в любое время суток, а к микрофону — записывать не только телефонные разговоры, но и все, что происходит рядом со смартфоном.
ПРАЙМ вчера в 19:04
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Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
2,2K
Наука

В Австрии создали робота со съедобным хоботом

Гибкого робота с хоботом из съедобного геля создали ученые из австрийского Университета имени Иоганна Кеплера, 16 июня сообщает пресс-служба университета.
ИА Красная Весна вчера в 23:54
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Экономика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 16 июня в 03:07
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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