Lenta.ruАдвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТПФАН1019ФАНRuposters.ruMockva.ruИзвестияКомсомольская правдаГазета MetroDixiNewsГазета.RuСиб.фмАМИТЕЛВечерняя МоскваЭкспресс газетаЦарьградDP.RUНародные новостиГлавный региональныйReadovka.ruРЕН ТВОбщественная служба новостейТелеканал RTVI7:17Москва 247:25ТВ Центр3:00ТК Звезда3:09РЕН ТВ2:43Пятый канал0:14Комсомольская правда2:17Известия0:47Телеканал 360°0:15Московский Комсомолец0:11Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что личность водителя, который находился в автомобиле в момент ДТП, установлена.В источникеОценить5,2KКомментировать5,2KПодробнее о событииСуд отказался приобщить показания секретного свидетеля к делу ЕфремоваРИА Новости21:26Суд отклонил показания слепого на один глаз свидетеля по делу ЕфремоваГазета.Ru22:23Свидетели защиты дали показания в суде по делу Михаила ЕфремоваКоммерсантъвчера в 16:31Суд отказался приобщить показания секретного свидетеля к делу о ДТП с ЕфремовымТелеканал 360°00:24Адвокат заявил об установлении сидевшего в машине Ефремова человекаРБКвчера в 16:47Свидетель описал человека, сидевшего за рулем авто Ефремова при ДТПРЕН ТВвчера в 09:39Адвокат заявил, что сидевший в машине Ефремова водитель установленТАССвчера в 15:46Показать ещё