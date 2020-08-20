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Lenta.ru
Lenta.ru

Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что личность водителя, который находился в автомобиле в момент ДТП, установлена.В источнике
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РИА Новости

Суд отказался приобщить показания секретного свидетеля к делу Ефремова

РИА Новости21:26
Газета.Ru

Суд отклонил показания слепого на один глаз свидетеля по делу Ефремова

Газета.Ru22:23
Коммерсантъ

Свидетели защиты дали показания в суде по делу Михаила Ефремова

Коммерсантъвчера в 16:31
Телеканал 360°

Суд отказался приобщить показания секретного свидетеля к делу о ДТП с Ефремовым

Телеканал 360°00:24
РБК

Адвокат заявил об установлении сидевшего в машине Ефремова человека

РБКвчера в 16:47
РЕН ТВ

Свидетель описал человека, сидевшего за рулем авто Ефремова при ДТП

РЕН ТВвчера в 09:39
ТАСС

Адвокат заявил, что сидевший в машине Ефремова водитель установлен

ТАССвчера в 15:46

Боррель заявил об отсутствии у США права запуска санкций против Ирана

Соединённые Штаты не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана после отказа от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
RT на русском19:31
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Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
News.ruвчера в 10:46
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