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Lenta.ru
Lenta.ru

Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу актера

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье Елене Абрамовой, рассматривающей дело о смертельном ДТП с участием артиста. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Адвокат Ефремова заявил отвод судье

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье Пресненского суда Москвы, рассматривающей дело актера, Елене Абрамовой, обвинив ее в заинтересованности в исходе дела. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС04:14
Подробнее о событии
ТАСС

Адвокат Ефремова заявил отвод судье

ТАСС04:14
Телеканал 360°

Сторона Ефремова заявила отвод судье

Телеканал 360°04:14
RT на русском

Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о ДТП

RT на русском03:56
Известия

Пашаев заявил отвод судье по делу Ефремова из-за ее «заинтересованности»

Известия04:08
Lenta.ru

Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу актера

Lenta.ru04:07
Газета.Ru

«Пусть сразу казнят»: адвокат Ефремова заявил отвод судье

Газета.Ru04:12
Агентство Москва

Судья Абрамова отклонила заявление о своем отводе по делу Ефремова

Агентство Москва04:32

В МГУ потребовали лишить Лукашенко звания почетного профессора

Студенты, выпускники и ряд преподавателей Московского государственного университета имени Ломоносова потребовали лишить президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного профессора, текст обращения опубликован на сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы "Университетская солидарность".
В МГУ потребовали лишить Лукашенко звания почетного профессора
РИА Новости04:30

Следствие по делу физика Кудрявцева приостановлено из-за его болезни

Дело физика Кудрявцева Бывший сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Кудрявцев был задержан летом 2018 года.
Интерфакс01:22
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Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ

В правительстве считают, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
Российская газета03:55
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США выступили против запрошенного РФ заседания Совбеза ООН по Ирану

Полянский добавил, что вызывает сожаление тот факт, что представители Америки пытаются ввести мир в заблуждение по поводу своего права вернуть антииранские санкции и избегают честного обсуждения этого вопроса.
RuNews24.ru00:05
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