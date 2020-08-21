Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу актера
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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье Елене Абрамовой, рассматривающей дело о смертельном ДТП с участием артиста. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщает ТАСС.В источнике
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Адвокат Ефремова заявил отвод судье
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье Пресненского суда Москвы, рассматривающей дело актера, Елене Абрамовой, обвинив ее в заинтересованности в исходе дела. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС04:14
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