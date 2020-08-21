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РБК
РБК

Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП

Сторона защиты Михаила Ефремова заявила отвод судье Пресненского суда Москвы Елене Абрамовой, которая рассматривает дело актера. Об этом сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев в зале суда, передает ТАСС.В источнике
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ТАСС

Адвокат Ефремова заявил отвод судье

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье Пресненского суда Москвы, рассматривающей дело актера, Елене Абрамовой, обвинив ее в заинтересованности в исходе дела. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС04:14
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Защите Ефремова отказали в ходатайстве об отводе судьи по делу актера

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Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о ДТП

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Судья отказала защите Ефремова в ходатайстве о своём отводе

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Судья по делу Ефремова отказала защите актера в ходатайстве о своем отводе

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Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости03:31
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В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
Российская газета07:08
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Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий высокопоставленным северокорейским чиновникам, в том числе своей младшей сестре Ким Е Чжон, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на данные южнокорейской разведки.
Газета.Ru07:28
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