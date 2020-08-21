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РБК
РБК

Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП

Сторона защиты Михаила Ефремова заявила отвод судье Пресненского суда Москвы Елене Абрамовой, которая рассматривает дело актера. Об этом сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев в зале суда, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Адвокат Ефремова заявил отвод судье

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье Пресненского суда Москвы, рассматривающей дело актера, Елене Абрамовой, обвинив ее в заинтересованности в исходе дела. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС04:14
Подробнее о событии
РБК

Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП

РБК05:49
ТАСС

Судья по делу Ефремова отказала защите актера в ходатайстве о своем отводе

ТАСС04:41
РИА Новости

Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о ДТП

РИА Новости04:45
Телеканал 360°

Адвокату Ефремова отказали в отводе судьи

Телеканал 360°05:23
Известия

Судья по делу Ефремова отказала защите актера в ходатайстве о своем отводе

Известия05:01
RT на русском

Судья отказала защите Ефремова в ходатайстве о своём отводе

RT на русском04:49
Интерфакс

Защите Ефремова отказали в ходатайстве об отводе судьи по делу актера

Интерфакс05:04

В ФБК озвучили новую версию случившегося с Навальным

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что якобы было найдено некое опасное вещество, но его слова не подтвердили ни в транспортной полиции, ни в больнице, куда госпитализировали Алексея Навального.
РИА Новости02:14
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Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий высокопоставленным северокорейским чиновникам, в том числе своей младшей сестре Ким Е Чжон, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на данные южнокорейской разведки.
Газета.Ru07:28
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Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20:04
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Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета06:47
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