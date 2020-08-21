Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП
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Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП
Сторона защиты Михаила Ефремова заявила отвод судье Пресненского суда Москвы Елене Абрамовой, которая рассматривает дело актера. Об этом сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев в зале суда, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Адвокат Ефремова заявил отвод судье
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье Пресненского суда Москвы, рассматривающей дело актера, Елене Абрамовой, обвинив ее в заинтересованности в исходе дела. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС04:14
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