Будьте в Плюсе

Адвокат Гавришев: 1 октября пенсионерам могут дать прибавку к пенсии или подарки

Первого октября правительство РФ в честь Дня пожилого человека увеличивает пенсионные выплаты и расширяет льготы.
РИА Новости
О том, каким будет размер доплат, рассказал агентству "Прайм" адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.
РИА Новости
Доплаты проводятся на региональном уровне.
РИА Новости
В одних городах всем могут выдать подарки, в других пожилые люди с определённого возраста получают доплату к пенсии.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Адвокат Гавришев рассказал о доплатах пенсионерам в октябре
Online47.ru20:32
Адвокат Гавришев: 1 октября пенсионерам могут дать прибавку к пенсии или подарки
РИА Новости20:18
За холодные батареи сделают доплату: Какую компенсацию могут получить жильцы и работники, если есть проблемы с отоплением
Life.ru17:40
Юрист Гавришев: пенсионерам с 1 октября увеличат выплаты и расширят льготы
ПРАЙМ20:03

Интересное