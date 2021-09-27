РИА НовостиАдвокат Гавришев: 1 октября пенсионерам могут дать прибавку к пенсии или подаркиПервого октября правительство РФ в честь Дня пожилого человека увеличивает пенсионные выплаты и расширяет льготы.РИА НовостиО том, каким будет размер доплат, рассказал агентству "Прайм" адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.РИА НовостиДоплаты проводятся на региональном уровне.РИА НовостиВ одних городах всем могут выдать подарки, в других пожилые люди с определённого возраста получают доплату к пенсии.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАдвокат Гавришев рассказал о доплатах пенсионерам в октябреOnline47.ru20:32Адвокат Гавришев: 1 октября пенсионерам могут дать прибавку к пенсии или подаркиРИА Новости20:18За холодные батареи сделают доплату: Какую компенсацию могут получить жильцы и работники, если есть проблемы с отоплениемLife.ru17:40Юрист Гавришев: пенсионерам с 1 октября увеличат выплаты и расширят льготыПРАЙМ20:03Показать ещёОценитьПоделиться