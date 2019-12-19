Происшествия
REGNUMАдвокатам Голунова подтвердили возбуждение дел против полицейских
Уголовное дело против сотрудников полиции, причастных к задержанию журналиста Ивана Голунова, действительно возбуждено. Это подтвердили следователи, сообщил 19 декабря защитник журналиста Сергей Бадамшин.
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Общество
В Steam началась зимняя распродажа
Онлайн-площадка Steam объявила о старте зимней распродажи 2019.
Армия и оружие
Боевики сбросили бомбы с беспилотников на сирийских военных
«19 декабря в 09.45 с беспилотного летательного аппарата боевиков сброшено взрывное устройство на позиции вооруженных сил САР на высоте Наби-Юнис (один километр восточнее города Хан-Шейхун провинции Идлиб)», – приводит его слова РИА «Новости».
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Финансы
Шведский центробанк пошел против всего мира
Шведский центробанк первым пошел против политики отрицательных ставок, которая набирает популярность по всему миру в последние годы.
Политика
Как прошла большая пресс-конференция Владимира Путина
В Москве прошла 15-я по счёту большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Экономика
Бюджета Украины не хватило на декабрь
Недовыполнение государственного бюджета Украины стало причиной сокращения расходов в декабре.
Политика
Глава Чечни Кадыров назвал себя пехотинцем президента Путина
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фотографию в «голом» платье
Супруга юмориста Гарика Харламова выбрала для фото бежевое платье с высоким белым воротом, которое состоит из телесного боди и пышной драпировки из фатина.
Шоу-бизнес
Анастасия Вертинская отмечает юбилей
Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.
Общество
Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке
Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна
"Сегодня, 19 декабря 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна",- сказали в надзорном ведомстве.
Политика
ЛНР планирует восстановить железнодорожное сообщение с Россией
Железнодорожное сообщение с Россией планируют восстановить власти Луганской Народной Республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник 19 декабря, сообщает РИА Новости.
Общество
Угрожавшего Грете Тунберг мужчину осудили в Швеции
Суд в Швеции приговорил 40-летнего мужчину, угрожавшего экоактивистке Грете Тунберг, к условному сроку.
Политика
Президент РФ снова согласился изъять из Конституции слово «подряд»
Президент РФ Владимир Путин высказался за отмену в Конституции РФ оговорки "подряд" в отношении числа сроков президентских полномочий.
Политика
Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
Фигурное катание
Загитова поделилась эмоциями после выступления на футбольном стадионе
Наука
Найден самый древний ископаемый лес
Место находки располагается всего в 40 км от ископаемого леса в Гилбоа, до этого момента считавшегося самым древним (около 380 млн лет назад).
Политика
Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией
Президент России Владимир Путин считает правильным решение о создании Союзного государства с Белоруссией.
Шоу-бизнес
Софья Эрнст подтвердила беременность
Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
Космос
Рогозин планирует построить лифт на Луну. Прямой эфир
Журналисты Дмитрий Козенко и Роман Козлов обсуждают важные новости последних семи дней.
Общество
Путин пообещал обсудить ремонт больницы имени Боткина в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по вопросу ремонта Клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Происшествия
В Ростовской области 25 человек отравились роллами
В городе Шахты Ростовской области 25 человек отравились роллами.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ
Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили уфимский "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ.
Политика