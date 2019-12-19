Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАдвокат Голунова рассказал, когда возбудили дело против полицейских

Следователь подтвердил защите Ивана Голунова, что возбудил уголовное дело против задержавших журналиста полицейских, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Сергей Бадамшин.
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Адвокат рассказал о делах против задержавших Голунова экс-полицейских

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