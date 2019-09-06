Футбол
RT на русскомАдвокат: Кокорин и Мамаев смогут покидать территорию России
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент и форвард «Зенита» Александр Кокорин смогут покидать территорию России после условно-досрочного освобождения из колонии.
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Клопс 01:19
Футбол
Суд освободил футболистов Кокорина и Мамаева по УДО
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Гордон публично «закрыл рот» Барановской
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