Футбол
РИА НовостиАдвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста
Адвокат российского футболиста Александра Кокорина в Instagram-аккаунте поделилась фото с подарком от нападающего "Зенита".
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За отличную работу: адвокату Кокориных подарили футбольный мяч с автографами
Петербургский дневник19 ноября в 09:09
Адвокат Кокориных получила в подарок за хорошую работу футбольный мяч с автографом
78.ru19 ноября в 08:25
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США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
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Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
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