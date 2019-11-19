Футбол

РИА НовостиРИА НовостиАдвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста

Адвокат российского футболиста Александра Кокорина в Instagram-аккаунте поделилась фото с подарком от нападающего "Зенита".
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Подробнее о событии

Кокорины подарили своему адвокату мяч с автографом

Спорт-Экспресс19 ноября в 09:35

Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста

РИА Новости19 ноября в 09:04

Адвокат Кокорина показала подарок от футболиста

Газета.Ru19 ноября в 12:37

За отличную работу: адвокату Кокориных подарили футбольный мяч с автографами

Петербургский дневник19 ноября в 09:09

Адвокат Кокориных получила в подарок за хорошую работу футбольный мяч с автографом

78.ru19 ноября в 08:25

Адвокат Стукалова показала подарок от Кокорина

Pravda.Ru19 ноября в 09:22

Адвокат Кокорина показала подарок от футболиста

Gazeta.SPbвчера в 06:06
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Происшествия

Под Ростовом вспыхнул пожар на рынке «Атлант»

Российская газета 02:23
Общество

СКР выявил новые хищения при строительстве космодрома Восточный

Коммерсантъ 02:12
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor 19 ноября в 14:03
Политика

Зеленский отказался от помощи Лукашенко

По словам Зеленского, глава Белоруссии Александр Лукашенко не раз предлагал ему помощь на границе между Россией и Украиной.
Рамблер 02:53
Политика

ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей

Накануне, 20 ноября, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Lenta.ru 03:29
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Политика

Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской

Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
Российский Диалог вчера в 12:59
Авто

Озвучены российские цены новой Hyundai Sonata

Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».
Автоновости дня вчера в 04:17
Спорт

СБР утвердил состав сборной России на Кубок мира

Союз биатлонистов России объявил имена спортсменов, которые примут участие на первом этапе Кубка мира по биатлону 2019-2020.
Советский спорт вчера в 04:17
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru вчера в 09:32
Политика

Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
REGNUM вчера в 08:21
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны между США и Россией

Польское издание Myśl Polska в своём материале представило два сценария возможного вооруженного конфликта США и России.
Газета Кемерова 19 ноября в 01:15
Общество

Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России

Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям.
Lenta.ru 02:35
Политика

Путин рассказал о тревоге после первых санкций США

Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Говорит Москва вчера в 06:57
Политика

Зеленский осмотрел украинские корабли в Очакове

Экономика сегодня вчера в 17:46
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Газета.Ru вчера в 07:34
Экономика

«Газпром» продаст на Московской бирже акции 3,5% акций компании

Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продаст на Московской бирже 3,5% обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга.
Газета.Ru 03:23
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Lenta.ru вчера в 17:28
Политика

«Даже Порошенко такого не позволял»: в Раде рассказали об обмане украинцев

Украинцев дурят новые власти, которые состоят из иностранных граждан, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:45
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил больше памяти

Изначально модель Redmi Note 8 Pro вышла в версиях с 6 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт и 128 Гбайт соответственно.
3DNews вчера в 02:19
Общество

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение

Громкие соседи заплатят от одной до трех тысяч рублей. Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью.
Piter.tv вчера в 00:08
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Известия вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости вчера в 15:32
Общество

«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции

Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
Известия вчера в 11:30
Хоккей

«Рейнджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

Российская газета вчера в 23:40
Общество

Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
РБК вчера в 12:15
Космос

Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний в США

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в городе Бока Чика на юге американского штата Техас.
Газета.Ru 03:10
Футбол

Юран считает, что Дзюбу оскорбляли не российские болельщики

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран уверен, что оскорбительные кричалки капитану национальной сборной Артёма Дзюбы скандировали не российские фанаты, а болельщики из других стран.
Нева Спорт вчера в 20:00
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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