Футбол

РИА НовостиРИА НовостиАдвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста

Адвокат российского футболиста Александра Кокорина в Instagram-аккаунте поделилась фото с подарком от нападающего "Зенита".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кокорины подарили своему адвокату мяч с автографом

Спорт-Экспресс09:35

Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста

РИА Новости09:04

Адвокат Кокорина показала подарок от футболиста

Газета.Ru12:37

За отличную работу: адвокату Кокориных подарили футбольный мяч с автографами

Петербургский дневник09:09

Адвокат Кокориных получила в подарок за хорошую работу футбольный мяч с автографом

78.ru08:25

Адвокат Стукалова показала подарок от Кокорина

Pravda.Ru09:22

Адвокат Кокорина показала фото с подарком от футболиста

Gazeta.SPb13:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 17:58, Вашингтон
Футбол

Сборная России разгромила Сан-Марино

4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.
Lenta.ru 17:06
Происшествия

В Петербурге трамвай насмерть сбил мужчину

На Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге трамвай сбил двух пешеходов, один из них погиб, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РБК 17:42
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Lenta.ru 12:52
Футбол

Определились 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020

По результатам матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая завершилась 19 ноября, стали известны 20 команд-участниц финальной стадии турнира.
RT на русском 17:10
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru 12:32
Общество

Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler

Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
АиФ Санкт-Петербург 01:17
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК 14:13
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru 14:24
Происшествия

На кладбище в Мурманской области погиб рабочий

RT на русском 15:11
Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
РБК 06:19
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:01
Теннис

Кубок Дэвиса. Рублев вывел Россию вперед в матче с Испанией

Сборная России повела в матче Кубка Дэвиса с Испанией. В первой встрече Андрей Рублев сломил сопротивление Роберто Баутиста Агута.
Спорт-Экспресс 14:57
Происшествия

Опубликовано видео избиения капитана спецназа в Москве

Момент избиения капитана спецназа ФСБ неизвестными в одном из ночных клубов Москвы попал на видео. Кадры публикует РЕН ТВ 19 ноября.
Известия 06:18
Общество

В Австрии в доме Гитлера разместят отделение полиции

РБК 16:00
Происшествия

Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова

РИА Новости 06:12
Общество

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
РИА Новости 17:26
Общество

Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
РБК 10:50
Происшествия

СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края

СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Известия 10:26
Футбол

Молодёжная сборная России обыграла Сербию в матче отбора Евро-2021

Сборная России набрала 14 очков в 6 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 5 отбора чемпионата Европы 2021 года.
Чемпионат 15:02
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Происшествия

В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка

RT на русском 14:50
Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru 14:25
Политика

Москва и Минск не смогли полностью согласовать интеграционные карты

Россия и Белоруссия не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции.
РБК 13:19
Музыка

София Ротару вернется с концертами в Россию

Piter.tv вчера в 11:18
Культура

Актеры МХАТ имени Горького попросили Путина защитить театр

Артисты МХАТа имени Горького составили обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его защитить театр от «агрессивной кампании клеветы» и оказать помощь в противодействии расколу культурного учреждения.
Вечерняя Москва 10:23
Хоккей

Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Чемпионат вчера в 22:10
Недвижимость

Застройщики расселяют нацпроект

На фоне перехода на проектное финансирование застройщикам не удается достичь заложенных год назад в нацпроекте «Жилье и городская среда» объемов жилищного строительства.
Коммерсантъ 17:44
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия 12:01
Кино

Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
iReactor 14:19
Происшествия

Глава столицы Камчатки поручил брату получить для него взятку — СКР

«По версии следствия, в период с февраля по март 2019 года житель краевого центра, являясь родным братом главы Петропавловска, действуя в интересах и по поручению последнего, получил частями от посредника директора Службы для последующей передачи главе, взятку в сумме 200 тысяч рублей», - рассказали в СКР.
КамИНФОРМ 15:56
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное