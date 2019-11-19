Футбол
РИА НовостиАдвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста
Адвокат российского футболиста Александра Кокорина в Instagram-аккаунте поделилась фото с подарком от нападающего "Зенита".
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За отличную работу: адвокату Кокориных подарили футбольный мяч с автографами
Петербургский дневник09:09
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Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
Происшествия
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
Политика
Депутат Госдумы нашел в России «лагеря» по подготовке протестов
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, единоросс Адальби Шхагошев заявил, что в ряде российских регионов функционируют центры по подготовке организаторов протестных акций.
Путешествия
АТОР: спрос россиян на новогодние туры значительно вырос
Спрос на отдых в новогодние каникулы 2020 года среди российских туристов значительно вырос, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Шоу-бизнес
Домработница Волочковой показала продуктовую корзину балерины
Анастасия Волочкова стала стремительно худеть после начала работы над спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка».
Общество
«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Происшествия
ФСИН отреагировала на информацию о попытке самоубийства Соколова
В пресс-службе ведомства отказались подтвердить или опровергнуть сведения о попытке самоубийства Соколова во время проведения следственного эксперимента.
Экономика
Костин сравнил нацпроекты с изменениями после Великой депрессии
По мнению Костина, важно, чтобы нацпроекты смогли притянуть достаточный объем частных инвестиций, обеспечив экономический рост.
Политика
Германия напомнила об обещаниях Путина по транзиту газа через Украину
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту России Владимиру Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину в будущем для нее «очень важная тема», отметил он.
Общество
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете
Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Политика
Республиканцы призывают прояснить масштабы вмешательства Киева в выборы в США в 2016 году
Старший республиканец специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес (от штата Калифорния) во вторник призвал демократов и СМИ прояснить масштабы вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году.
Происшествия
СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края
СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Политика
Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией
Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.
Кино
Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
Политика
Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск к 8 декабря
Международный суд ООН в Гааге потребовал от России до 8 декабря 2020 года подготовить документы в ответ на украинский иск.
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Общество
Астронавты США не получили мест на российских экипажах «Союз»
Общество
Проблемы домашнего насилия Минюст назвал преувеличенными
ЕСПЧ же запрашивал, существует ли в России законодательная база для наказания за домашнее насилие всех форм и обеспечения гарантий для его жертв, согласны ли власти с серьезностью и масштабами системной проблемы нарушения прав женщин.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева боится не дожить до совершеннолетия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Политика
МИД РФ осудил санкции США против иранского ядерного объекта в Фордо
Как передавало ИА REGNUM, накануне госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон с 15 декабря отменяет исключение из санкций по Ирану, действовавшее в отношении ядерного объекта в Фордо.
Происшествия
Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде
Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Политика
США признали поселения Израиля на Западном берегу Иордана
США пересмотрели подход администрации бывшего главы Белого дома Барака Обамы по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Футбол
Бывший арбитр ФИФА раскритиковал Дзюбу и Гильерме
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) и селекционер Павел Стипиди высказался о вратаре сборной России Маринато Гильерме и капитане команды Артеме Дзюбе, информирует "Евро-Футбол".
Политика
Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
Космос
Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне
Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
Технологии
Критики прохладно встретили игровой сервис Google Stadia
Компания Google готовится к запуску игрового стримингового сервиса Stadia.