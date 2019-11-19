Футбол
РИА НовостиАдвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста
Адвокат российского футболиста Александра Кокорина в Instagram-аккаунте поделилась фото с подарком от нападающего "Зенита".
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За отличную работу: адвокату Кокориных подарили футбольный мяч с автографами
Петербургский дневник09:09
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Футбол
«Ювентус» продлил контракт с Бонуччи
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Михаил Боярский официально заявил об уходе со сцены
Популярный актер и певец Михаил Боярский официально заявил об уходе со сцены.
Общество
Студенты и сотрудники МГУ потребовали вернуть выборы ректора
Студенты и сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова написали открытое письмо с требованием вернуть выборы ректора и автономию университета.
Общество
Что случилось за день. Главные новости РБК
Возвращение кораблей произошло буквально через несколько дней, после того как стала официально известна дата долгожданного саммита "нормандской четверки".
Авто
Kia представит в Лос-Анджелесе новый компактный кроссовер
Компания Kia опубликовала тизер нового компактного кроссовера, премьера которого состоится 20 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
Политика
Глава МИД Украины описал ситуацию в США мемом «как там у хохлов»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что в последнее время в США тема Украины является самой обсуждаемой.
Политика
Медведев заявил о серьезных разногласиях России и Белоруссии
Россия и Белоруссия имеют некоторые серьезные разногласия, хотя во многом позиции стран совпадают.
Здоровье
Эксперты: дефицит психотерапевтов в России составляет 60%
Дефицит психотерапевтов в государственных организациях в России составляет 60%, причем в некоторых субъектах официально нет ни одного такого специалиста, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева Татьяна Караваева.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноделии в России
Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве
Следователи организовали проверку в связи со смертью пациентки частной клиники, которую якобы не разрешили перевести в другое лечебное учреждение из-за долга по оплате медицинских услуг.
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Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Общество
«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»
"Газпром" завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов
Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Происшествия
Дело возбудили после гибели двух человек в яме с кипятком в Пензе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ЧП в Пензе, где два человека обварились в яме с кипятком.
Происшествия
МВД назвало сумму ущерба от коррупции в России
За восемь месяцев 2019 года в стране было совершено более 15 тысяч преступлений, к уголовной ответственности привлечено порядка 6,5 тысяч человек За восемь месяцев текущего года ущерб по оконченным уголовным делам коррупционной направленности в России составил около 102 миллиардов рублей, говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете «Полиция России».
Гаджеты
Apple выпустила обновления iOS 13.2.3 и iPadOS 13.2.3
Компания Apple выпустила iOS 13.2.3 и iPadOS 13.2.3.
Общество
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа
Основателя WikiLeaks обвинили в изнасиловании и домогательствах в 2010 году.
Общество
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете
Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Политика
В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»
Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Политика
Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину
Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
Футбол
«Зенит» заинтересован в главном тренере сборной Швеции
Петербургский "Зенит" заинтересован в главном тренере сборной Швеции Янне Андерссоне, сообщает Fotbollskanalen.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Общество
Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции
Происшествия
В Волгограде грузовик протаранил десять автомобилей, есть пострадавшие
Более десятка автомобилей протаранил грузовик в Волгограде вечером 19 ноября, известно об одном пострадавшем.
Экономика
МТС улучшила прогноз по выручке за 2019 год
У «ВымпелКома» (бренд «Билайн») выручка снизилась на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 74,69 млрд руб.