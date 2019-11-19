Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPbАдвокат Кокорина показала фото с подарком от футболиста

Футболист подарил мяч с автографом и надписью: «Стукаловым, спасибо за все от братьев Кокориных». Напомним, 17 сентября футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области.
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Кокорины подарили своему адвокату мяч с автографом

Спорт-Экспресс09:35

Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста

РИА Новости09:04

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78.ru08:25

Адвокат Стукалова показала подарок от Кокорина

Pravda.Ru09:22

Адвокат Кокорина показала фото с подарком от футболиста

Gazeta.SPb13:20
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