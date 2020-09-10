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Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак намерена запросить проведение судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов.В источнике
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РБК

Адвокат сообщила об угрозе физической расправой в адрес Колесниковой

РБКвчера в 15:53
RT на русском

Адвокат Колесниковой запросит экспертизу из-за ушибов у её подзащитной

RT на русскомвчера в 15:42
РИА Новости

Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

РИА Новостивчера в 15:23
Lenta.ru

Адвокат рассказала об ушибах на теле Колесниковой

Lenta.ruвчера в 16:10
Эхо Москвы

Одному из лидеров белорусской оппозиции М.Колесниковой,по словам ее адвоката, спецслужбы угрожали физической расправой

Эхо Москвывчера в 15:08
ТАСС

Адвокат Колесниковой заявила, что ее подзащитной угрожали расправой в здании МВД

ТАССвчера в 14:53
Интерфакс

Адвокат Колесниковой заявила о наличии ушибов у ее подзащитной

Интерфаксвчера в 14:22

Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ruвчера в 04:12
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