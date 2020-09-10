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Известия

Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак намерена запросить проведение судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Адвокат Колесниковой потребует экспертизу из-за ушибов у подзащитной

РИА Новости02:09
ТАСС

Адвокат Колесниковой заявила, что ее подзащитной угрожали расправой в здании МВД

ТАССвчера в 14:53
RT на русском

Адвокат Колесниковой запросит экспертизу из-за ушибов у её подзащитной

RT на русскомвчера в 15:42
Lenta.ru

Адвокат рассказала об ушибах на теле Колесниковой

Lenta.ruвчера в 16:10
Эхо Москвы

Одному из лидеров белорусской оппозиции М.Колесниковой,по словам ее адвоката, спецслужбы угрожали физической расправой

Эхо Москвывчера в 15:08
РБК

Адвокат сообщила об угрозе физической расправой в адрес Колесниковой

РБКвчера в 15:53
Интерфакс

Адвокат Колесниковой заявила о наличии ушибов у ее подзащитной

Интерфаксвчера в 14:22
КП - Беларусь

«Мария столкнулась с угрозами физической расправы»: адвокат встретилась с Колесниковой в СИЗО

КП - Беларусь01:23

В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем

В Минтруде, который разработал проект, отмечают, что они сформировали график переноса выходных в соответствии с положениями трудового законодательства, а также с учётом интересов организаций и граждан.
В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем
Evo-rus.com01:23
1,4K

Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

В среду в Москве прошел турнир по смешанным единоборствам памяти знаменитого тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался летом нынешнего года из-за осложнений вызванных коронавирусом.
Российская газета01:35

Военные КНР примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России

«Согласно достигнутым между Россией и Китаем договорённостям, Вооружённые силы Китая направят личный состав в Астраханскую область России для участия в стратегических учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября», — указали в китайском ведомстве.
RT на русском23:45
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн

Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняло бюджет Министерство энергетики России, выявила недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей, в том числе, при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций, говорится в пресс-релизе СП.
Интерфакс19:37
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Росстат улучшил оценку падения ВВП России во II квартале

Объем ВВП в первом полугодии 2020 г. составил в текущих ценах 48 трлн 605,8 млрд руб. По оценкам Росстата, самое сильное сокращение во II квартале отмечено в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания, где падение составило 56,9%.
Ведомостивчера в 13:08
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«Российских хакеров» подозревают в атаке на штаб Байдена

Источники Reuters заявили, что консалтинговая фирма, оказывающая услуги кандидату в президенты США от Демократической партии Джозефу Байдену, подвергалась хакерским атакам, предположительно, из России.
Аргументы и Факты02:41

В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
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Умер ставший известным после перепалки с Зеленским в Донбассе националист Янтарь

Скончался боец одного из украинских националистических батальонов Денис Янтарь, ставший известным после перепалки с главой государства Владимиром Зеленским в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.
Аргументы недели01:52
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США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение санкций против РФ

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием Deutsche Bank получило штраф от Минфина США на сумму в $583 тыс. за нарушение санкций, введенных против России из-за присоединения Крыма.
Газета.Ru18:38
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