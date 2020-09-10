Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
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Адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак намерена запросить проведение судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов.В источнике
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