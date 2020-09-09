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Интерфакс
Интерфакс

Адвокат Колесниковой заявила о наличии ушибов у ее подзащитной

Адвокат члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак заявляет о наличии ушибов на теле ее подзащитной.В источнике
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РБК

Адвокат сообщила об угрозе физической расправой в адрес Колесниковой

РБКвчера в 15:53
ТАСС

Адвокат Колесниковой заявила, что ее подзащитной угрожали расправой в здании МВД

ТАССвчера в 14:53
РИА Новости

Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

РИА Новостивчера в 15:23
Lenta.ru

Адвокат рассказала об ушибах на теле Колесниковой

Lenta.ruвчера в 16:10
Эхо Москвы

Одному из лидеров белорусской оппозиции М.Колесниковой,по словам ее адвоката, спецслужбы угрожали физической расправой

Эхо Москвывчера в 15:08
RT на русском

Адвокат Колесниковой запросит экспертизу из-за ушибов у её подзащитной

RT на русскомвчера в 15:42
Интерфакс

Адвокат Колесниковой заявила о наличии ушибов у ее подзащитной

Интерфаксвчера в 14:22

Программу кэшбэка на туры по России предложили продлить до конца года

Правительство РФ считает, что программу кэшбэка на туры по России нужно продлить как минимум до конца года, захватив новогодние каникулы, заявил в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфаксвчера в 08:51
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«Ъ»: дело Навального грозит подрывом отношений России и Запада

«Ситуация развивается по худшему сценарию, грозя отношениям России с Западом новым системным кризисом, сопоставимым с кризисом 2014 года, вызванным ситуацией на Украине и присоединением Крыма», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных экспертов.
URA.Ru20:30

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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Кардиологи назвали кожный симптом приближающегося сердечного приступа

Сотрудники Центра дерматологии и рака кожи Флориды утверждают, что признаками скорого сердечного приступа являются отнюдь не только боли в груди, одышка и тревожности, но и уплотнения на коже, сообщает сайт «EVO-RUS.COM».
Лезги газетвчера в 04:07
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В США раскритиковали новый танк Польши

В одном из изданий США появилась публикация, в которой сообщается о бесполезности радиолокационной малозаметности PL-10 непосредственно на территории проведения боя и других недостатках разработки.
Evo-rus.comвчера в 09:57
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В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов

На острове Лесбос в среду вечером произошли беспорядки – тысячи мигрантов из сгоревшего лагеря Мориа пытались пройти в город Митилини и в порт, спецназ полиции применил слезоточивый газ, сообщил телеканал Open в вечернем выпуске новостей.
РИА Новостивчера в 16:18
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