Адвокат Колесниковой заявила о наличии ушибов у ее подзащитной
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Адвокат члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак заявляет о наличии ушибов на теле ее подзащитной.В источнике
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