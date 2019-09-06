Футбол

RT на русскомRT на русскомАдвокат Мамаева отреагировал на освобождение футболиста по УДО

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО. Ранее адвокат Вячеслав Барик заявил, что решение об освобождении Кокориных и Мамаева вступит в силу 17 сентября.
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