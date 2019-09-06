Футбол
RT на русскомАдвокат Мамаева отреагировал на освобождение футболиста по УДО
6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО. Ранее адвокат Вячеслав Барик заявил, что решение об освобождении Кокориных и Мамаева вступит в силу 17 сентября.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
Экономика
В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
Вести.Финанс 12:13
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей вчера в 06:28
Здоровье
Заболеванием является сквернословие
Эксперты рекомендуют гражданам избавляться от сквернословия, так как бранные слова негативно влияют на психическое состояние и окружающих людей.
Live24 06:11
Политика
В «Роскосмосе» озвучили название нового космического корабля
Новый пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название «Федерация», решено назвать «Орел».
Известия 11:57
Политика
Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США
Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14
Общество
Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда
Напомним, ранее обсуждалась идея строительства для него нового здания, однако власти Петербурга прислушались к мнению городского сообщества, которое выступало активно против, и сохранили музей на прежнем месте.
Российская газета 08:55
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Футбол
Быстров рассказал о своём отношении к геям
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал о своём отношении к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, а также вспомнил инцидент из 2018 года, когда его ударил по лицу неизвестный мужчина, находившийся возле одного из петербургских гей-клубов.
Чемпионат 09:40
Армия и оружие
Пентагон: четверть военных моряков США страдают ожирением
На днях Пентагон провел исследование, которое выявило тот факт, что не менее 22% военных моряков США страдают ожирением.
Комсомольская правда 09:25
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Единоборства
Нурмагомедов: сделаю всё ради победы
Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сделал заявление перед поединком с Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
RT на русском 10:29
Происшествия
Потерявшийся в красноярской тайге 4-летний мальчик найден живым
Вечерняя Москва 05:16
Политика
Президент Литвы испугался разногласий в ЕС по санкциям против России
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал своих коллег из ЕС "найти общий знаменатель по отношению к России".
Sputnik Литва 08:15
Политика
Бразильский министр оскорбил жену Макрона
РИА Новости 12:59
Экономика
Российские застройщики отказались работать по закону
С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Не родись красивой» Григорий Антипенко стал отцом в четвертый раз
Вокруг ТВ 13:13
Хоккей
СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»
Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.
Чемпионат 12:22
Гаджеты
Смартфон Motorola One Zoom получил OLED-дисплей и квадрокамеру
Компания Motorola представила смартфон One Zoom, который может стать отличным выбором для тех, кому нужен продвинутый камерофон по вменяемой цене.
Megaobzor.com 04:51
Баскетбол
Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
RT на русском 09:44
Футбол
Молодежная сборная России распечатала счет
В Саранске на «Мордовии» арене молодежная сборная России забила первый гол в ворота Сербии.
Info-RM 12:26
Политика
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Шоу-бизнес
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
О романе Богомолова с Собчак стало известно в начале 2019 года. Тогда телеведущая состояла в браке с актёром Максимом Виторганом.
News.ru 04 сентября в 12:08
Авто
Самый мощный Rolls-Royce Cullinan Black Badge появится в России
Роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan в «черном» исполнении Black Badge приедет в Россию.
Автоновости дня 10:25
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru 03 сентября в 11:40