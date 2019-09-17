Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, вышедших во вторник по УДО из белгородской ИК-4, ждут стандартные ограничения для условно-досрочно освобожденных. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал «360», какими они будут. Юрист заметил, что обычно ограничения являются формальными.

с чего всё началось

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов поделился эмоциями после освобождения футболиста по УДО.

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