Футбол
Москва 24Адвокат Мамаева прокомментировал освобождение по УДО
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов поделился эмоциями после освобождения футболиста по УДО.
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с чего всё началось
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, вышедших во вторник по УДО из белгородской ИК-4, ждут стандартные ограничения для условно-досрочно освобожденных. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал «360», какими они будут. Юрист заметил, что обычно ограничения являются формальными.Телеканал 360°вчера в 03:55
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Адвокат Бушманов: «Ограничений на выезд за границу у Кокорина и Мамаева нет»
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«Не пить и не буянить»: Мамаева и Кокорина после освобождения ждут ограничения
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