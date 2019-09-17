Футбол

Москва 24Москва 24Адвокат Мамаева прокомментировал освобождение по УДО

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов поделился эмоциями после освобождения футболиста по УДО.
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«Не пить и не буянить»: Мамаева и Кокорина после освобождения ждут ограничения

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, вышедших во вторник по УДО из белгородской ИК-4, ждут стандартные ограничения для условно-досрочно освобожденных. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал «360», какими они будут. Юрист заметил, что обычно ограничения являются формальными.
Телеканал 360°вчера в 03:55

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УДО с нюансами: Адвокат посоветовал Мамаеву и Кокорину не пить и не буянить

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Адвокат Бушманов: «Ограничений на выезд за границу у Кокорина и Мамаева нет»

Спорт-Экспрессвчера в 04:31

«Не пить и не буянить»: Мамаева и Кокорина после освобождения ждут ограничения

Телеканал 360°вчера в 03:55
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:09, Вашингтон
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Защита актёра Павла Устинова обжаловала приговор

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Экономика

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
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Гибридный Volkswagen Golf GTE снова замечен на тестах

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Экономика

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Финансы

ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги

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«Зенит» разошелся миром с «Лионом» во Франции

К середине тайма французские футболисты завладели инициативой и активно нагружали работой вратаря гостей Андрея Лунева.
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Происшествия

В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского

ТАСС 03:16
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Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет

Бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Глазго Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет, сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.
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Футбол

Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.
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Названы районы Ярославской области, где больше всего болеют раком

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Минтруд проведет эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

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Путин обсудил с саудовским принцем цены на нефть после атаки дронов

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