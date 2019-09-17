Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, вышедших во вторник по УДО из белгородской ИК-4, ждут стандартные ограничения для условно-досрочно освобожденных. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал «360», какими они будут. Юрист заметил, что обычно ограничения являются формальными.

с чего всё началось

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов поделился эмоциями после освобождения футболиста по УДО.

Хоккей Представлен талисман Олимпиады-2022 в Пекине Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине представил талисман соревнований, передает РИА "Новости".

Происшествия Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.

Армия и оружие Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.

Политика США и Белоруссия решили вернуть послов США и Белоруссия решили восстановить диппредставительства на уровне послов, заявил замглавы Госдепа по политическим вопросам Дэвид Хэйл на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает «Белта».

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Политика Аксёнов потребовал прекратить дискуссию о переименовании Крыма Глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал прекратить дискуссию о переименовании Крыма в Тавриду.

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Наука Карповая аквакультура в неолитическом Китае насчитывает 8000 лет Сравнивая распределение по длине тела и соотношение видового состава костей с находками из восточноазиатских мест с современной аквакультурой, исследователи предоставляют доказательства управляемой аквакультуры карпа в Цзяу, относящейся к 6200-5700 гг. до н.э. Несмотря на растущую важность выращиваемой рыбы для экономики и питания во всем мире, происхождение аквакультуры остается неизвестным.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Шоу-бизнес Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова Телеведущий Владимир Соловьев раскричался, комментируя свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Политика Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.

Политика Путин назвал Израиль русскоязычным государством Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Политика Дерипаска подал иск к западным СМИ в краснодарский суд Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите деловой репутации к трем иностранным изданиям — британским The Times и The Telegraph, а также американской The Nation.

Политика Россия представит арабским странам средства по борьбе с беспилотниками Россия предложит арабским партнерам средства по борьбе с беспилотниками в ходе выставки Dubai Airshow 2019, сообщил «Рособоронэкспорт».

Экономика Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Происшествия В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.

Политика Жители ЕС выбирали сторону в случае войны США и России Европейский совет по международным отношениям провел опрос среди жителей Евросоюза на тему поддержки стороны в случае начала войны между Россией и США.