Футбол

Москва 24Москва 24Адвокат Мамаева прокомментировал освобождение по УДО

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов поделился эмоциями после освобождения футболиста по УДО.
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«Не пить и не буянить»: Мамаева и Кокорина после освобождения ждут ограничения

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, вышедших во вторник по УДО из белгородской ИК-4, ждут стандартные ограничения для условно-досрочно освобожденных. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал «360», какими они будут. Юрист заметил, что обычно ограничения являются формальными.
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Адвокат Бушманов: «Ограничений на выезд за границу у Кокорина и Мамаева нет»

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Адвокат Мамаева прокомментировал освобождение по УДО

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УДО с нюансами: Адвокат посоветовал Мамаеву и Кокорину не пить и не буянить

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Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО и в настоящее время покинули колонию в Белгородской области, где они отбывали наказание за участие в нескольких драках в Москве.
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