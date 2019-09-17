Футбол

Москва 24Москва 24Адвокат Мамаева прокомментировал освобождение по УДО

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов поделился эмоциями после освобождения футболиста по УДО.
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«Не пить и не буянить»: Мамаева и Кокорина после освобождения ждут ограничения

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, вышедших во вторник по УДО из белгородской ИК-4, ждут стандартные ограничения для условно-досрочно освобожденных. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал «360», какими они будут. Юрист заметил, что обычно ограничения являются формальными.
Телеканал 360°03:55

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Адвокат Бушманов: «Ограничений на выезд за границу у Кокорина и Мамаева нет»

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«Не пить и не буянить»: Мамаева и Кокорина после освобождения ждут ограничения

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Адвокат: Кокорину и Мамаеву нельзя пить и буянить

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Адвокат рассказал, смогут ли Мамаев и Кокорин выезжать за границу

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Адвокат Мамаева прокомментировал освобождение по УДО

Москва 2404:30

УДО с нюансами: Адвокат посоветовал Мамаеву и Кокорину не пить и не буянить

Царьград05:48

Адвокат рассказал, какие ограничения ждут Мамаева и Кокорина после освобождения

ФАН04:30
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Профессор Меркель объяснил законность отделения Крыма от Украины.
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Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

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Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

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