Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыАдвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции

Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции в городе.
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Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции

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Застрявшие предполагают, что их хотят отправить в обсерватор пансионата «Заря» в Репино.
Фонтанка.Ру 10:07
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Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ

Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 11:25
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Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
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X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

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В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
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Как оформить приказ о работе компании в режиме самоизоляции из-за COVD-19

Приказ может быть составлен в произвольной форме. В него вы можете включить важные для вашей компании или специфики деятельности пункты.
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Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
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Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес

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Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса

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Стационар Кировской горбольницы №9 закрыли на карантин после того, как у одного из пациентов тест-система показала положительный результат на коронавирус.
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На астероиде обнаружили древнюю инопланетную структуру

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Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо

Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.
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Ярославские власти рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

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Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном

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Число жертв коронавируса в США превысило 5000

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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

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Первый липчанин наказан в суде за нарушение самоизоляции

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