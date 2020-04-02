Коронавирус
Эхо МосквыАдвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции
Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции в городе.
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с чего всё началось
"В Мосгорсуде зарегистрировано административное исковое заявление Кисиева Дмитрия Теймуразовича к правительству Москвы, в котором истец просит признать недействующим пункт 2 указа мэра от 23 марта №26-УМ как несоответствующий, по мнению истца, законодательству РФ", - сказала пресс-секретарь Мосгорсуд Ульяна Солопова.Интерфакс10:45
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Москвич подал в суд иск к мэрии из-за введения режима самоизоляции
Общественное телевидение России11:42
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 15:28, Ашберн
Энергетика
«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию
«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Общество
Собянин продлил все ограничения в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
Авто
В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
По замыслу художников, основой возрожденной «Волги» мог бы стать представительский седан Aurus Senat.
Общество
В Италии российским медикам сварили борщ
В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Здоровье
Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей
Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Футбол
Сон отправился на военные сборы в Южную Корею
Сообщается, что нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын-Мин покинул Англию и отправился в Южную Корею, где футболисту предстоит пройти военные сборы, которые начнутся в конце этого месяца и продлятся четыре недели.
Общество
Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля.
Армия и оружие
В ОАК рассказали, как появилось название истребителя Су-57
Эксперты раскрыли значение цифр в названии истребителя. В ОАК рассказали, как появилось название истребителя Су-57.
Спорт
Алиев: Поднимал руку на бывшую жену, почему нет
Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Украины по футболу Александр Алиев признался, что поднимал руку на свою бывшую супругу Татьяну.
Общество
В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
Политика
Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах
«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Политика
Губернатор Архангельской области Орлов подал в отставку
Архангельск, 2 апреля 2020, 16:36 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке.
Кино
Скарлетт Йоханссон поделилась своим видением фильма «Черная Вдова»
В интервью Total Film, на которое ссылается издание «Союз», актриса поделилась своим видением фильма «Черная Вдова».
Общество
В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Общество
Воробьев усилил меры по борьбе с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба подмосковной администрации.
Здоровье
Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля
Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Политика
Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции
Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина
Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Общество
В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля
Все принятые ранее в Петербурге меры сохраняются в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля.
Энергетика
Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
Политика
Россия отправит Сербии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
«Президент Путин выразил свою солидарность и пообещал значительную помощь и поддержку сербскому государству и гражданам Сербии в борьбе с коронавирусами, что также будет означать, что Россия направит своих врачей и экспертов для дезинфекции объектов», — говорится в заявлении.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики провели первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа.
Общество
В Италии стали бояться голода больше, чем коронавируса
The Gardian сообщает, что оптимизм местных жителей на карантине начинает исчезать. Итальянцы начали бояться голода больше, чем коронавируса.
Шоу-бизнес