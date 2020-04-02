"В Мосгорсуде зарегистрировано административное исковое заявление Кисиева Дмитрия Теймуразовича к правительству Москвы, в котором истец просит признать недействующим пункт 2 указа мэра от 23 марта №26-УМ как несоответствующий, по мнению истца, законодательству РФ", - сказала пресс-секретарь Мосгорсуд Ульяна Солопова.

с чего всё началось

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Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции

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