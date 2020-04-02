Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыАдвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции

Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции в городе.
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с чего всё началось

В Москве подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

"В Мосгорсуде зарегистрировано административное исковое заявление Кисиева Дмитрия Теймуразовича к правительству Москвы, в котором истец просит признать недействующим пункт 2 указа мэра от 23 марта №26-УМ как несоответствующий, по мнению истца, законодательству РФ", - сказала пресс-секретарь Мосгорсуд Ульяна Солопова.
Интерфакс10:45

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Суд зарегистрировал иск москвича, который оспаривает введенный в городе карантин

Медиазона14:34

Саботажники потянулись в суды: Мосгорсуд зарегистрировал иск против столичных властей

Царьград14:23

Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции

Эхо Москвывчера в 16:02

Москвич подал в суд иск к мэрии из-за введения режима самоизоляции

Общественное телевидение России11:42

Москвич попросил суд признать незаконным указ Собянина об изоляции

News.ru10:52

Против правительства Москвы подан иск в суд из-за введения режима всеобщей самоизоляции

Znak.com08:21

В Москве подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Говорит Москва13:46
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«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Коммерсантъ 13:10
Общество

Десять городов Нижегородской области признали комфортными для жизни

Ньюс-НН 13:00
Общество

Собянин продлил все ограничения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая.
Lenta.ru 12:33
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
СОВА 06:21
Авто

В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus

По замыслу художников, основой возрожденной «Волги» мог бы стать представительский седан Aurus Senat.
Вечерний курьер 12:43
Общество

В Италии российским медикам сварили борщ

В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Российская газета 11:44
Здоровье

Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей

Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Известия 07:39
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
RT на русском 13:59
Футбол

Сон отправился на военные сборы в Южную Корею

Сообщается, что нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын-Мин покинул Англию и отправился в Южную Корею, где футболисту предстоит пройти военные сборы, которые начнутся в конце этого месяца и продлятся четыре недели.
Soccer.ru 07:18
Общество

Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.
РИА Новости 14:59
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля.
РБК 12:55
Армия и оружие

В ОАК рассказали, как появилось название истребителя Су-57

Эксперты раскрыли значение цифр в названии истребителя. В ОАК рассказали, как появилось название истребителя Су-57.
Piter.tv 31 марта в 01:38
Спорт

Алиев: Поднимал руку на бывшую жену, почему нет

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Украины по футболу Александр Алиев признался, что поднимал руку на свою бывшую супругу Татьяну.
Нева Спорт 14:42
Общество

В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
РИА Новости 12:31
Политика

Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Взгляд.ру 13:33
Политика

Губернатор Архангельской области Орлов подал в отставку

Архангельск, 2 апреля 2020, 16:36 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке.
REGNUM 09:36
Кино

Скарлетт Йоханссон поделилась своим видением фильма «Черная Вдова»

В интервью Total Film, на которое ссылается издание «Союз», актриса поделилась своим видением фильма «Черная Вдова».
Bimru.ru 07:38
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета вчера в 12:02
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 04:50
Общество

Воробьев усилил меры по борьбе с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба подмосковной администрации.
Rambler News Service 13:19
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Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля

Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Московский Комсомолец 10:33
Политика

Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Коммерсантъ 12:48
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Газета.Ru 03:59
Общество

В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля

Все принятые ранее в Петербурге меры сохраняются в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля.
МР7.ру 13:33
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК 10:43
Политика

Россия отправит Сербии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

«Президент Путин выразил свою солидарность и пообещал значительную помощь и поддержку сербскому государству и гражданам Сербии в борьбе с коронавирусами, что также будет означать, что Россия направит своих врачей и экспертов для дезинфекции объектов», — говорится в заявлении.
Известия 11:16
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики провели первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа.
ТАСС Наука 12:04
Общество

В Италии стали бояться голода больше, чем коронавируса

The Gardian сообщает, что оптимизм местных жителей на карантине начинает исчезать. Итальянцы начали бояться голода больше, чем коронавируса.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Bimru.ru вчера в 12:35
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