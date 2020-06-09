Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб человек. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Виталий Чернышев.

с чего всё началось

Актер Михаил Ефремов вчера, 8 июня, признал себя виновным по делу о ДТП на Смоленской площади в Москве, сообщил «Интерфаксу» неназванный адвокат. Позже адвокат Вадим Яловицкий опроверг эту информацию. По его словам, никто из адвокатов таких заявлений не делал.

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