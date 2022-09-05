Защита подаст жалобу на приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову по делу о государственной измене, которому, согласно решению суда, предстоит отбыть 22 года в колонии строгого режима.
Отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что Владимир Путин направит телеграмму с поздравлениями в адрес нового главы правительства, как он это сделал три года назад, когда этот пост занял Борис Джонсон, Песков сказал, что надо дождаться и «посмотреть, кто станет премьер-министром».
Наибольшую угрозу для Запада представляет не Восток, во главе с Китаем, а глобальный Юг, где важнейшую роль играет Индия — нынешний союзник США, написал в статье для The Economist политолог Иэн Бреммер.
Президент Владимир Путин назвал Россию "Страной восходящего солнца", отметив, что территории Российской Федерации располагаются восточнее Японии и Новой Зеландии, и подчеркнув при этом, что страна начинается с человека.