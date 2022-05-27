Будьте в Плюсе

Адвокат Ошеров: суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев Магомедовых

Хамовнический суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры с требованием взыскать 750 миллионов долларов с совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Lenta.ru
Надзорный орган хотел конфисковать средства, которые были выручены Магомедовыми от продажи акций Новороссийского морского торгового порта компании «Транснефть».
Фонтанка.Ру
Прокуратура посчитала, что порт был приобретен на доходы, полученные в период, когда Магомед Магомедов занимал пост члена Совета Федерации от Смоленской области.
Интерфакс
В настоящее время Мещанский суд Москвы рассматривает в отношении Магомедовых уголовное дело о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях.
Интерфакс

Подробнее о событии

Адвокат Ошеров: суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев Магомедовых
РИА Новостивчера в 16:31
Суд обратил в доход государства $750 млн братьев Магомедовых
РБКвчера в 16:16
У братьев Магомедовых конфисковано $750 млн
Коммерсантъвчера в 16:21
Суд изъял в пользу государства $750 млн у владельца группы «Сумма» Магомедова и его брата
ТАССвчера в 15:37
Суд взыскал с братьев Магомедовых $750 млн по иску Генпрокуратуры РФ
Известиявчера в 15:27
Суд обратил в доход государства $750 млн по иску к братьям Магомедовым
RT на русскомвчера в 16:09
Суд изъял у экс-сенатора Магомедова и его брата-миллиардера 750 млн долларов
BFM.ruвчера в 15:19

Интересное

Поместный собор УПЦ принял решение о независимости от РПЦ

Поместный собор Украинской православной церкви принял решение о независимости от Русской православной церкви.
Известиявчера в 13:27

Валерий Кипелов назвал своей Родиной Юрия Шевчука

Бывший лидер группы «Ария» Валерий Кипелов прокомментировал слова Юрия Шевчука о Родине.
Культуроманиявчера в 09:56

МО РФ: члены «Правого сектора» открыто призывают в ДНР к геноциду русскоязычных и греков

Боевики "Правого сектора" (запрещен в РФ), не скрываясь, призывают в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) к геноциду русскоязычного населения и представителей греческой диаспоры.
ТАССвчера в 14:31

«Лаборатория Касперского» признала Pigetrl.a самым опасным мобильным вирусом в России

Самыми распространенными угрозами первого квартала текущего года стали мошеннические приложения и трояны-вымогатели, закрывающие доступ к файлам пользователя и требующие выкуп за разблокировку, заявили представители «Лаборатории Касперского» в беседе с «Газетой.Ru».
Live24вчера в 06:10

Допросы сотен пленных ВСУ после разгрома в Лимане продолжаются несколько дней

Издание "Русская весна" сообщает, что уже несколько дней безостановочно ведётся допрос военнопленных, сложивших оружие в ходе ожесточённых боёв из-за бессмысленности сопротивления.
Pravda.Ruвчера в 14:21

Народная милиция ЛНР сообщила, что украинским военным отрезаны все пути отхода

Народная милиция Луганской народной республики контролирует всю территорию ЛНР, что вынуждает украинские войска сложить оружие, иначе они будут ликвидированы, заявил представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.
РИА Новостивчера в 08:55

NYT узнала о решении администрации Байдена передать Киеву РСЗО

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО).
РБК19:36

Xiaomi создаст смартфон-раскладушку с гибким экраном

Компания Xiaomi готовится к запуску смартфона, выполненного в новом для себя формате — раскладушки с гибким экраном.
РИА Новостивчера в 09:26

В ДНР допустили применение смертной казни против наемников из Великобритании и Марокко

«Материалы дела переданы в один из республиканских судов для рассмотрения по существу, в результате которого к обвиняемым с учетом военного времени может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).
РБКвчера в 12:55

«Российский сценарий»: Китай готовится к худшему

Заморозка и возможный захват российских международных резервов заставили Китай — вторую экономику мира — задуматься о защите собственных активов.
РИА Новостивчера в 01:00