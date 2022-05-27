РИА НовостиАдвокат Ошеров: суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев МагомедовыхХамовнический суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры с требованием взыскать 750 миллионов долларов с совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.Lenta.ruБратья Зиявудин и Магомед Магомедовы являются фигурантами дела о хищениях при исполнении государственных контрактов.ТАССГенпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 45 миллиардов рублей.РИА НовостиВ настоящее время Мещанский суд Москвы рассматривает в отношении Магомедовых уголовное дело о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьАкцентыАкцентыИзвестияRT на русскомРБККомсомольская правдаГазета.RuСегодня в МосквеИА Красная ВеснаФАНВечерняя МоскваLife.ruЦарьградПодробнее о событииАдвокат Ошеров: суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев МагомедовыхРИА Новостивчера в 16:31Суд обратил в доход государства $750 млн братьев МагомедовыхРБКвчера в 16:16У братьев Магомедовых конфисковано $750 млнКоммерсантъвчера в 16:21Суд изъял в пользу государства $750 млн у владельца группы «Сумма» Магомедова и его братаТАССвчера в 15:37Суд взыскал с братьев Магомедовых $750 млн по иску Генпрокуратуры РФИзвестиявчера в 15:27Суд обратил в доход государства $750 млн по иску к братьям МагомедовымRT на русскомвчера в 16:09Суд изъял у экс-сенатора Магомедова и его брата-миллиардера 750 млн долларовBFM.ruвчера в 15:19Показать ещёОценить670Поделиться