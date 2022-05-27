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Адвокат Ошеров: суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев Магомедовых

Хамовнический суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры с требованием взыскать 750 миллионов долларов с совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Lenta.ru
Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы являются фигурантами дела о хищениях при исполнении государственных контрактов.
ТАСС
Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 45 миллиардов рублей.
РИА Новости
В настоящее время Мещанский суд Москвы рассматривает в отношении Магомедовых уголовное дело о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях.
Интерфакс

Подробнее о событии

Адвокат Ошеров: суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев Магомедовых
РИА Новостивчера в 16:31
Суд обратил в доход государства $750 млн братьев Магомедовых
РБКвчера в 16:16
У братьев Магомедовых конфисковано $750 млн
Коммерсантъвчера в 16:21
Суд изъял в пользу государства $750 млн у владельца группы «Сумма» Магомедова и его брата
ТАССвчера в 15:37
Суд взыскал с братьев Магомедовых $750 млн по иску Генпрокуратуры РФ
Известиявчера в 15:27
Суд обратил в доход государства $750 млн по иску к братьям Магомедовым
RT на русскомвчера в 16:09
Суд изъял у экс-сенатора Магомедова и его брата-миллиардера 750 млн долларов
BFM.ruвчера в 15:19

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