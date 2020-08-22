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Адвокат Пашаев опроверг сведения об отказе Ефремова от его услуг

Ранее Пресненский суд в Москве отложил заседание по делу актёра Михаила Ефремова из-за того, что подсудимый отказался от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Суд выделил время для того, чтобы артист нашёл новых защитников до 24 августа.В источнике
С чего всё началось
Анна Мария, дочь актера Михаила Ефремова, в своем Twitter-аккаунте
 прокомментировала увольнение адвоката отца Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской.
Lenta.ruвчера в 16:47
Подробнее о событии
StarHit.ru

«Наконец-то, Господи!»: дочь Михаила Ефремова об отказе актера от адвоката

StarHit.ru05:00
РБК

Дочь Ефремова отреагировала на отказ отца от своих адвокатов

РБК01:40
Lenta.ru

Дочь Ефремова прокомментировала увольнение адвоката отца

Lenta.ruвчера в 16:47
Комсомольская правда

Дочь-трансгендер Михаила Ефремова об увольнении Эльмана Пашаева: «Наконец-то, Господи»

Комсомольская правда18:28
Московский Комсомолец

Дочь Ефремова обрадовалась отказу отца от адвокатов

Московский Комсомолец17:24
ИА Красная Весна

Дочь Ефремова отреагировала на увольнение адвоката отцом

ИА Красная Весна17:07
РИА Новости

Пашаев рассказал о своем статусе в деле Ефремова

РИА Новости02:01

Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" в целях защиты территориальной целостности республики, передает в субботу агентство Sputnik Беларусь.
РИА Новости04:17
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию

Политик Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, будет проходить лечение в клинике Charite в Германии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на основателя фонда Cinema for Peace, организовавшего перелет оппозиционера в Берлин, Яка Бизила.
РБК04:44
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Reuters: Путин сообщил главе Евросовета, что Навальный «заболел»

Глава Европейского совета Шарль Мишель созвонился с Владимиром Путиным и «выразил обеспокоенность» состояние госпитализированного Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
Дождьвчера в 11:40
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Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил вынужденную посадку аэропорту Красноярска из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета04:07
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Кабмин выделил 434 млн рублей на решение ситуации в Усолье-Сибирском

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2020 году 434,8 млн рублей на ликвидацию загрязнений в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщает пресс-служба кабмина.
RT на русском02:35

Фильм «Милашки» для Netflix обвинили в педофилии и порнографии

В Сети разразился скандал по поводу сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки», показ которого запланировал на 9 сентября онлайн-кинотеатр Netflix, 20 августа сообщает американский еженедельник Variety.
ИА Красная Веснавчера в 15:11
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Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией

Американское издание Daily Beast со ссылкой на анонимные малийские военные источники пишет, что лидеры военного мятежа в Мали - Малик Диав и Садио Камара - незадолго до самого переворота якобы проходили военную подготовку в России, выводы статьи основаны на предположениях неких неназванных офицеров - полковника и лейтенанта, которые сами не участвовали в процессе смены власти в стране.
РИА Новости04:38
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