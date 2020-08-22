Адвокат Пашаев опроверг сведения об отказе Ефремова от его услуг
Ранее Пресненский суд в Москве отложил заседание по делу актёра Михаила Ефремова из-за того, что подсудимый отказался от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Суд выделил время для того, чтобы артист нашёл новых защитников до 24 августа.В источнике
С чего всё началось
Анна Мария, дочь актера Михаила Ефремова, в своем Twitter-аккаунте
прокомментировала увольнение адвоката отца Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской.
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Дочь-трансгендер Михаила Ефремова об увольнении Эльмана Пашаева: «Наконец-то, Господи»
Комсомольская правда18:28