Адвокат Пашаев опроверг сведения об отказе Ефремова от его услуг

Ранее Пресненский суд в Москве отложил заседание по делу актёра Михаила Ефремова из-за того, что подсудимый отказался от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Суд выделил время для того, чтобы артист нашёл новых защитников до 24 августа.