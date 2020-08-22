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Адвокат Пашаев опроверг сведения об отказе Ефремова от его услуг

Ранее Пресненский суд в Москве отложил заседание по делу актёра Михаила Ефремова из-за того, что подсудимый отказался от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Суд выделил время для того, чтобы артист нашёл новых защитников до 24 августа.В источнике
С чего всё началось
Анна Мария, дочь актера Михаила Ефремова, в своем Twitter-аккаунте
 прокомментировала увольнение адвоката отца Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской.
Lenta.ruвчера в 16:47
Подробнее о событии
StarHit.ru

«Наконец-то, Господи!»: дочь Михаила Ефремова об отказе актера от адвоката

StarHit.ru05:00
Московский Комсомолец

Пашаев: «Ефремов от меня не отказался»

Московский Комсомолец03:15
ФАН

Дочь Ефремова обрадовалась увольнению адвоката отца

ФАН01:16
РИА Новости

Пашаев рассказал о своем статусе в деле Ефремова

РИА Новости02:01
Комсомольская правда

Эльман Пашаев: Ефремов от меня не отказался

Комсомольская правда02:34
Lenta.ru

Дочь Ефремова прокомментировала увольнение адвоката отца

Lenta.ruвчера в 16:47
Вести.Ru

Эльман Пашаев: Ефремов от меня не отказался

Вести.Ruвчера в 15:12

Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области

Белорусский президент Александр Лукашенко сменил губернатора Гродненской области, назначив на этот пост Владимира Караника, который перед этим руководил Министерством здравоохранения республики.
0:53
RT на русском07:37
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Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
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МИД ответил на доклад сената США по «вмешательству» России в выборы

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опубликованную накануне часть доклада сената США о "вмешательстве" России в американские президентские выборы бессодержательной и лишенной фактов.
РИА Новости06:35
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
8:05
РБК22:45
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СК назвал утечку газа основной версией взрыва в Ярославле

Согласно основной версии следствия, взрыв в десятиэтажном доме в Ярославле, в результате которого погибли три человека, еще четыре пострадали, произошел из-за утечки газа, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
2:52
РБК06:54
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Видео: Как работает руль на машине Mercedes

Пресс-служба чемпионской команды попросила Эвана Шорта, главного специалиста по электронным системам гоночной бригады Mercedes, популярно рассказать о руле, с которым постоянно приходится иметь дело Льюису Хэмилтону.
F1news.ruвчера в 14:03