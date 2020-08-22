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Известия

Дочь Ефремова прокомментировала его отказ от адвоката Пашаева

Дочь заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Анна Мария положительно оценила отказ отца от услуг адвоката Эльмана Пашаева. 21 августа в Twitter девушка разместила ссылку на публикацию с новостью о решении Ефремова прибегнуть к услугам других защитников.В источнике
С чего всё началось
Анна Мария, дочь актера Михаила Ефремова, в своем Twitter-аккаунте
 прокомментировала увольнение адвоката отца Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской.
Lenta.ruвчера в 16:47
Подробнее о событии
StarHit.ru

«Наконец-то, Господи!»: дочь Михаила Ефремова об отказе актера от адвоката

StarHit.ru05:00
Московский Комсомолец

Пашаев: «Ефремов от меня не отказался»

Московский Комсомолец03:15
Lenta.ru

Дочь Ефремова прокомментировала увольнение адвоката отца

Lenta.ruвчера в 16:47
РИА Новости

Пашаев рассказал о своем статусе в деле Ефремова

РИА Новости02:01
ФАН

Дочь Ефремова обрадовалась увольнению адвоката отца

ФАН01:16
Комсомольская правда

Эльман Пашаев: Ефремов от меня не отказался

Комсомольская правда02:34
Вести.Ru

Эльман Пашаев: Ефремов от меня не отказался

Вести.Ruвчера в 15:12

Зеленский выступил против смены Минска как места переговоров по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не считает целесообразным менять Минск как место проведения переговоров по урегулированию в Донбассе в связи с ситуацией, которая сложилась после выборов в Белоруссии.
ТАСС05:56
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Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией

Американское издание Daily Beast со ссылкой на анонимные малийские военные источники пишет, что лидеры военного мятежа в Мали - Малик Диав и Садио Камара - незадолго до самого переворота якобы проходили военную подготовку в России, выводы статьи основаны на предположениях неких неназванных офицеров - полковника и лейтенанта, которые сами не участвовали в процессе смены власти в стране.
РИА Новости04:38
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Лечащие врачи Навального окончательно исключили его отравление

Точный диагноз, поставленный Алексею Навальному, исключает отравление, заявил главный врач омской больницы, где лечится оппозиционер, Александр Мураховский, 21 августа сообщает пресс-служба регионального минздрава.
ИА Красная Веснавчера в 16:42
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Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская хоть и «назначена» лидером оппозиции страны продемонстрировала полное отсутствие каких-либо политических амбиций – она заявила, что не намерена баллотироваться на новых выборах, если такие, конечно, вообще состоятся.
Infox.ru04:35
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Новый рекорд скорости интернета установлен в Лондоне

Университетский колледж Лондона (UCL) зафиксировал самую высокую в мире скорость передачи данных, достигнув 178 терабит в секунду — или 178 000 000 мегабит в секунду — при использовании полосы пропускания 16,8 ТГц.
Asteraвчера в 06:20
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Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Центр имени Гамалеи разработал инструкцию по применению российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Страна Советов on-lineвчера в 11:30
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