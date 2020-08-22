Дочь Ефремова прокомментировала его отказ от адвоката Пашаева
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Дочь заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Анна Мария положительно оценила отказ отца от услуг адвоката Эльмана Пашаева. 21 августа в Twitter девушка разместила ссылку на публикацию с новостью о решении Ефремова прибегнуть к услугам других защитников.В источнике
С чего всё началось
Анна Мария, дочь актера Михаила Ефремова, в своем Twitter-аккаунте
прокомментировала увольнение адвоката отца Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской.
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