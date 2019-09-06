Футбол
Матч ТВАдвокат: «Протасовицкий не знает об освобождении Кокорина и Мамаева»
Адвокат Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко сообщила, что его клиент не знает о решении суда освободить Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО.
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Что Кокорин и Мамаев потеряли, пока сидели в тюрьме? Скоро они выйдут на свободу
Sport24.ruвчера в 07:42
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:33, Вашингтон
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Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.
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«Ленинград» может собрать аншлаг в Волгограде
В других городах тура Сергей Шнуров собирал аншлаги. На волгоградском стадионе он к этому близок.
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Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
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Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
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Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
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Как рассказал руководитель Минздрава РБ Максим Забелин, этот процесс приведет к улучшению медицинского обслуживания населения: в частности, планируется модернизировать оборудование и отремонтировать помещения.
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Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.
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Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
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В США начали антимонопольное расследование в отношении Facebook
4 июня стало известно, что власти США намерены провести антимонопольное расследование в отношении крупных корпораций, в том числе Google, Apple, Facebook и Amazon, решив выяснить, не злоупотребляют ли они рыночной властью.
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Российский турист утонул во Вьетнаме
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Сегодня состоялись три матча в группе G отборочного раунда к чемпионату Европы — 2020.
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Лолита Милявская назвала главную ошибку в браке с Дмитрием Ивановым
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