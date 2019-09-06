Адвокат Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко сообщила, что его клиент не знает о решении суда освободить Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО.

Адвокат: «Протасовицкий не знает об освобождении Кокорина и Мамаева»

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