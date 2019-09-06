Футбол
Матч ТВАдвокат: «Протасовицкий не знает об освобождении Кокорина и Мамаева»
Адвокат Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко сообщила, что его клиент не знает о решении суда освободить Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 22:54, Вашингтон
Политика
США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России
РИА Новости 19:50
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru 17:36
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Политика
Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между РФ и Украиной
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук рассказал об итогах обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным обмена заключенными между Россией и Украиной.
Политическая Экспертиза вчера в 07:24
Происшествия
Мотоцикл разорвало на части в результате ДТП в Москве
В Москве на Ленинском проспекте в результате ДТП мотоцикл разорвало на части.
Газета.Ru 21:11
Общество
Стало известно, какое влияние на Приморье окажет тайфун «Линлин»
Primpress.ru 19:07
Происшествия
Басманный суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова
Басманный суд заочно арестовал основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова. Его обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Интерфакс 08:59
Наука
Ученые выяснили, как запускать регенерацию сердца
Naked Science 08:59
Политика
Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ
Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.
Газета.Ru 22:26
Музыка
В Сети начался флешмоб песни Боярского «Хорошего Питера»
Культуромания 13:24
Политика
Болтон исключил смягчение антииранских санкций
4 сентября Минфин США объявил о расширении санкций против Тегерана.
РБК 22:15
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК 18:59
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Общество
В российских ПТУ сократят устаревшие специальности
11 августа министр просвещения Ольга Васильева отмечала, что из списка уйдет около 100 специальностей, которые уже устарели, исчезают или изменились так, что необходимые навыки по ним можно получить на краткосрочных курсах, указывал ТАСС.
Ведомости вчера в 10:18
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия 20:05
Политика
Одного россиянина исключили из списка по обмену заключенными
Одного россиянина исключили из списка по обмену заключенными. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:50
Баскетбол
Виталий Фридзон: Могли победить Польшу, но не хватило везения
Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон высказался о поражении от Польши (74:79) в матче второго раунда чемпионата мира в Фошане.
Советский спорт 07:21
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Космос
В атмосфере экзопланеты впервые обнаружили калий
Выявить наличие калия в атмосфере отдаленной экзопланеты ученым удалось с помощью использования спектроскопии высокого разрешения через Большой бинокулярный телескоп в Аризоне (США).
Дни24 04 сентября в 09:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своем здоровье
Анастасия Заворотнюк намерена выступить на центральном телеканале с заявлением о состоянии своего здоровья.
РЕН ТВ 22:17
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости 09:26
Хоккей
Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
РИА Новости 14:56
Политика
Рогозин обнародовал «мужское» имя для космического корабля «Федерация»
Новый космический корабль «Федерация» будет называться «Орел», рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
БИЗНЕС Online 12:12