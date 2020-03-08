Адвокат Адольфо Марин, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной Бразилии Роналдиньо, прокомментировал задержание футболиста в Парагвае, передает AS. Напомним, футболист обвиняется в том, что приехал в Парагвай по фальшивым документам.

Адвокат: Роналдиньо не подозревал о том, что совершил преступление

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