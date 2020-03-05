Происшествия

Lenta.ruLenta.ruАдвокат Роналдиньо прояснил ситуацию с поддельным паспортом

4 марта в номере гостиницы, где остановился спортсмен, прошел обыск, в ходе которого полиция обнаружила поддельные паспорта на имя Роналдиньо и его агента и старшего брата Роберто. Сначала спортсмен заявил, что получил паспорт в Бразилии.
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Адвокат Роналдиньо прояснил ситуацию с поддельным паспортом

Lenta.ru02:41

Роналдинью освобожден из-под ареста в Парагвае

Газета.Ru02:05

Роналдинью выпустили из-под стражи за поддельный паспорт

Спорт-Экспресс01:44

Роналдиньо выпустили из-под ареста в Парагвае

Чемпионат01:54

Роналдиньо остался без обвинений в подделке документов

Вести.Ruвчера в 23:20

Прокуратура Парагвая не стала предъявлять Роналдиньо обвинения за фальшивый паспорт

ТАССвчера в 20:16

Роналдинью выпустили из под ареста в Парагвае

Матч ТВвчера в 18:59
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Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Известия 03:52
Политика

МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК 04:12
Биатлон

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Известия 03:28
Общество

В Екатеринбурге прогремел салют в честь годовщины смерти Сталина

МР7.ру вчера в 10:34
Общество

Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Красноярский экономический форум, запланированный на 19–21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщил начальник управления пресс-службы губернатора Александра Усса Максим Кудрявцев, передает ТАСС.
РБК 03:45
Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
RT на русском 02:50
Музыка

От России на «Евровидение» поедет группа Little Big

Решение отправить коллектив Little Big на "Евровидение" приняли на Первом канале, который и будет транслировать конкурс популярной музыки.
Новые Известия 03 марта в 06:05
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Ведомости вчера в 14:41
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
Армия и оружие

МИД осудил наращивание США расходов на ядерное оружие

Наращивание Вашингтоном расходов на ядерное оружие - тупиковый путь, Россия призывает к продолжению политики контроля над вооружениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 03:29
Общество

США обвинили сотрудника Group-IB в киберпреступлениях

Минюст США обвинил топ-менеджера Group-IB Никиту Кислицина в причастности к попытке продать данные пользователей.
Life.ru 04:18
Экономика

Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
Мой Брянск вчера в 23:19
Гаджеты

Zen 4, RDNA3 и совершенно новая видеокарта Radeon. AMD рассказала о новых архитектурах и ближайших планах

Компания AMD провела мероприятие Financial Analyst Day, на котором рассказала о грядущих процессорных и графических архитектурах.
iXBT.com 04:10
Автоспорт

Марко назвал политическим самоубийством тайную сделку ФИА с «Феррари»

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал сделку ФИА и «Феррари» относительно мотора сезона-2019.
Чемпионат 04:10
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 04 марта в 13:05
Футбол

Гендиректор «Локомотива» прокомментировал слухи о конфликте с Сёминым

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что у него нет конфликта с главным тренером московской команды Юрием Сёминым.
News.ru 03:43
Общество

В МВД представили алгоритм действий против кибермошенников

Если с вашего счета списались деньги, в первую очередь необходимо прекратить любые действия с сотовым телефоном, отключить его, извлечь сим-карту.
Молодежная газета (Уфа) 03:14
Здоровье

В России провели более 51 тыс. тестов на новый коронавирус

Центры Роспотребнадзора провели более 51 тыс. лабораторных исследований на коронавирус нового типа (COVID-2019), в стране по-прежнему зафиксированы семь заболевших.
Инфорос 04:18
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Экономика

Бумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже

TCS Group стала лидером падения на Мосбирже. Индекс Московской биржи снизился на 2,6% по сравнению с концом прошлого дня — до 2743,1 пункта.
Коммерсантъ 04:24
Кино

«Маргери Тирелл» из «Игры престолов» может сыграть в сериале «Ведьмак»

Британскую актрису Натали Дормер, наиболее известную по роли Маргери Тирелл в "Игре престолов", заметили на съемочной площадке второго сезона "Ведьмака" в графстве Суррей в Англии.
Российская газета 03:01
Общество

Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса

По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.
RuNews24.ru вчера в 03:19
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ 04:13
Общество

Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
RT на русском вчера в 13:07
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Общество

В Петербурге ввели карантин по коронавирусу в студенческом общежитии

Карантин был введен после того, как у студента из Италии, который прибыл в ВУЗ «по программе академической мобильности», была диагностирована новая коронавирусная инфекция.
Красная весна вчера в 07:19
Футбол

Шукер: «У „Реала“ ещё есть шансы в ЛЧ, а Ла Лига обязана стать нашей»

Что касается "горожан", они уже достаточно времени концентрируются на одной лишь ЛЧ.В футболе на конечный результат влияют многие факторы, и этот триумф в матче с "Барселоной" придаст мадридцам уверенности и повысит их самооценку.
Soccer.ru вчера в 22:56
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
МК-Спорт вчера в 06:33
Политика

На конференции по Катыни в Варшаве требуют назвать всех виновных

По мнению Глиньского, российские власти пытаются скрыть имена преступников: Законный и, к сожалению, все более и более идеологический преемник тоталитарного государства, Российская Федерация, не назвала имен и не прибегла даже к символическому наказанию виновных в катынском преступлении.
Военное обозрение 04:28
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Роналдиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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