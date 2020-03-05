Происшествия
Lenta.ruАдвокат Роналдиньо прояснил ситуацию с поддельным паспортом
4 марта в номере гостиницы, где остановился спортсмен, прошел обыск, в ходе которого полиция обнаружила поддельные паспорта на имя Роналдиньо и его агента и старшего брата Роберто. Сначала спортсмен заявил, что получил паспорт в Бразилии.
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Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Политика
МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17
Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Биатлон
Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова
Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Общество
В Екатеринбурге прогремел салют в честь годовщины смерти Сталина
Общество
Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса
Красноярский экономический форум, запланированный на 19–21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщил начальник управления пресс-службы губернатора Александра Усса Максим Кудрявцев, передает ТАСС.
Армия и оружие
В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
Музыка
От России на «Евровидение» поедет группа Little Big
Решение отправить коллектив Little Big на "Евровидение" приняли на Первом канале, который и будет транслировать конкурс популярной музыки.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Армия и оружие
МИД осудил наращивание США расходов на ядерное оружие
Наращивание Вашингтоном расходов на ядерное оружие - тупиковый путь, Россия призывает к продолжению политики контроля над вооружениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Общество
США обвинили сотрудника Group-IB в киберпреступлениях
Минюст США обвинил топ-менеджера Group-IB Никиту Кислицина в причастности к попытке продать данные пользователей.
Экономика
Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
Гаджеты
Zen 4, RDNA3 и совершенно новая видеокарта Radeon. AMD рассказала о новых архитектурах и ближайших планах
Компания AMD провела мероприятие Financial Analyst Day, на котором рассказала о грядущих процессорных и графических архитектурах.
Автоспорт
Марко назвал политическим самоубийством тайную сделку ФИА с «Феррари»
Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал сделку ФИА и «Феррари» относительно мотора сезона-2019.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Футбол
Гендиректор «Локомотива» прокомментировал слухи о конфликте с Сёминым
Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что у него нет конфликта с главным тренером московской команды Юрием Сёминым.
Общество
В МВД представили алгоритм действий против кибермошенников
Если с вашего счета списались деньги, в первую очередь необходимо прекратить любые действия с сотовым телефоном, отключить его, извлечь сим-карту.
Здоровье
В России провели более 51 тыс. тестов на новый коронавирус
Центры Роспотребнадзора провели более 51 тыс. лабораторных исследований на коронавирус нового типа (COVID-2019), в стране по-прежнему зафиксированы семь заболевших.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Экономика
Бумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже
TCS Group стала лидером падения на Мосбирже. Индекс Московской биржи снизился на 2,6% по сравнению с концом прошлого дня — до 2743,1 пункта.
Кино
«Маргери Тирелл» из «Игры престолов» может сыграть в сериале «Ведьмак»
Британскую актрису Натали Дормер, наиболее известную по роли Маргери Тирелл в "Игре престолов", заметили на съемочной площадке второго сезона "Ведьмака" в графстве Суррей в Англии.
Общество
Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса
По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Общество
В Петербурге ввели карантин по коронавирусу в студенческом общежитии
Карантин был введен после того, как у студента из Италии, который прибыл в ВУЗ «по программе академической мобильности», была диагностирована новая коронавирусная инфекция.
Футбол
Шукер: «У „Реала“ ещё есть шансы в ЛЧ, а Ла Лига обязана стать нашей»
Что касается "горожан", они уже достаточно времени концентрируются на одной лишь ЛЧ.В футболе на конечный результат влияют многие факторы, и этот триумф в матче с "Барселоной" придаст мадридцам уверенности и повысит их самооценку.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
Политика
На конференции по Катыни в Варшаве требуют назвать всех виновных
По мнению Глиньского, российские власти пытаются скрыть имена преступников: Законный и, к сожалению, все более и более идеологический преемник тоталитарного государства, Российская Федерация, не назвала имен и не прибегла даже к символическому наказанию виновных в катынском преступлении.