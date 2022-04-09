Газета Times выяснила, что беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают сообщения от одиноких мужчин, предлагающих им отношения в обмен на помощь.
ВВС Израиля предприняли ракетную атаку на район Аль-Вуста в провинции Хама на северо-западе Сирии, сирийские ПВО сбили несколько ракет, сообщило в субботу министерство обороны Сирии в своем телеграм-канале.
Российские корабли вечером 8 апреля обстреляли украинский сухогруз «Апачи», который, по данным Минобороны, пытался войти в порт Мариуполя для эвакуации лидеров батальона «Азов» (признан в России экстремистским), сообщило ведомство.
Сообщения о «минировании» Крымского моста в Крыму являются фальшивкой, информация рассылается украинским центром информационно-психологических операций и «диванными вояками», заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.