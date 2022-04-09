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Адвокат Рыжкова: накопительная часть пенсии наследуется при смерти до ее назначения

ПФР прекращает выплату страховой пенсии с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть пенсионера.
ПРАЙМ
Для получения выплат необходимо обратиться в территориальный ПФР или в МФЦ с заявлением, свидетельством о смерти, документом, подтверждающим родство или свидетельством о праве на наследство.
ПРАЙМ
Касина объяснила, что накопительную пенсию назначают пенсионеру для выплаты пожизненно вне зависимости от того, сколько человек проживет.
Lenta.ru
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, ПФР разработал регламент, согласно которому упрощается получение пенсионных накоплений умерших родственников или близких.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Адвокат Рыжкова напомнила, что родственники имеют право на получение пенсии по наследству
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Юрист Рыжкова рассказала о возможности получить страховую и накопительную пенсию по наследству
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