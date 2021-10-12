Чтобы работодатель не удерживал налог с заработной платы, нужно до конца года, в котором были приобретены лекарства, предоставить в налоговую службу заявление о подтверждении права на социальный вычет, чеки, рецепт и справку о составе семьи, если вы оплачивали лекарства родных.
Компьютерное моделирование биосферы Земли, которое проводилось с учетом изменения яркости Солнца, уровня CO2 и других факторов, показало, что в будущем в атмосфере нашей планеты будет происходить дезоксигенация, по итогам которой содержание O2 вернется к архейским показателям.
Главврач новосибирской больницы скорой помощи Ирина Большакова подтвердила в разговоре НГС, что на девочку действительно наехал автомобиль скорой: — Это машина была дзержинской подстанции, такая трагедия произошла на Трикотажной.
«В целях установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку с водителем автомобиля Mercedes», — сообщает «МВД Медиа».
Мировой спрос на нефть вырастет на 5,2 млн б/с в 2021 году и вернется к докризисному уровню к 2023 году, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2021.