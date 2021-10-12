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Адвокат Рыжкова сообщила, что за выписанные врачом лекарства можно вернуть налоговый вычет

Социальный налоговый вычет можно получить за лекарства, назначенные врачом вам лично или членам вашей семьи.
ПРАЙМ
Нужно либо до конца года, в котором были куплены лекарства, предоставить заявление о подтверждении права на социальный вычет, чеки и рецепты в налоговую службу.
Газета.Ru
Если препараты были куплены для родственников, то еще понадобится справка о составе семьи.
Газета.Ru
Через тридцать дней налоговый орган выдаст уведомление, которое нужно передать работодателю.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Юрист: социальный налоговый вычет положен за лекарства, приобретенные для себя и членов семьи
Чтобы работодатель не удерживал налог с заработной платы, нужно до конца года, в котором были приобретены лекарства, предоставить в налоговую службу заявление о подтверждении права на социальный вычет, чеки, рецепт и справку о составе семьи, если вы оплачивали лекарства родных.
ПРАЙМ19:02

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