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Адвокат Рыжкова сообщила, что за выписанные врачом лекарства можно вернуть налоговый вычет

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Социальный налоговый вычет можно получить за лекарства, назначенные врачом вам лично или членам вашей семьи.
ПРАЙМ
Если препараты были куплены для родственников, то еще понадобится справка о составе семьи.
Газета.Ru
Через тридцать дней налоговый орган выдаст уведомление, которое нужно передать работодателю.
ПРАЙМ
"Произведенные расходы на лекарства будут возвращены на указанный счет в пределах суммы уплаченного НДФЛ, но не больше 120 тысяч рублей, соответственно", — указывает адвокат.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Юрист: социальный налоговый вычет положен за лекарства, приобретенные для себя и членов семьи
Чтобы работодатель не удерживал налог с заработной платы, нужно до конца года, в котором были приобретены лекарства, предоставить в налоговую службу заявление о подтверждении права на социальный вычет, чеки, рецепт и справку о составе семьи, если вы оплачивали лекарства родных.
ПРАЙМ19:02

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