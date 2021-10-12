Чтобы работодатель не удерживал налог с заработной платы, нужно до конца года, в котором были приобретены лекарства, предоставить в налоговую службу заявление о подтверждении права на социальный вычет, чеки, рецепт и справку о составе семьи, если вы оплачивали лекарства родных.
Вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства, в котором предлагается в рамках эксперимента по применению телемедицинских технологий разрешить врачам полноценно оказывать услуги дистанционно, в том числе ставить диагноз без обязательного посещения врача, сообщил РБК со ссылкой на документ.